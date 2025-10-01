Icona app
Sport

Villarreal Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League

di Anton Filippo Ferrari
VILLARREAL JUVENTUS STREAMING TV – Questa sera, mercoledì 1 ottobre 2025, alle ore 21 Villarreal e Juventus scendono in campo allo stadio della Ceramica di Villa-real, partita valida per la prima fase della Uefa Champions League 2025-2026. Dove vedere il match Villarreal Juventus in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita di Champions nel dettaglio:

Villarreal Juventus: dove vederla in tv e live streaming

La partita di Champions League tra Villarreal e Juventus sarà visibile in diretta tv e live streaming, in esclusiva, su Amazon Prime Video. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Villarreal Juventus è in programma per le ore 21 di oggi, mercoledì 1 ottobre 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

  • Partita: Villarreal-Juventus
  • Dove: Stadio della Ceramica di Villa-real
  • Data: mercoledì 1 ottobre 2025
  • Ore: 21
  • Streaming: Amazon Prime Video
DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Ajax Inter in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di questa sera alle ore 21:

VILLARREAL (4-4-2): Luiz Junior; Mourino, Rafa Marin, Renato Veiga, Cardona; Akhomach, Partey, Gueye, Buchanan; Pépé, Mikautadze. All. Marcelino

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; David. All. Tudor

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ricerca