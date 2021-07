Ucraina Inghilterra streaming e diretta tv: dove vedere la partita degli Europei 2021

UCRAINA INGHILTERRA STREAMING TV – Questa sera, sabato 3 luglio 2021, alle ore 21 Ucraina e Inghilterra si sfidano a Roma per i quarti di finale degli Europei di calcio 2021 (Euro 2020). Sugli spalti circa 15 mila tifosi, capienza ridotta a causa dell’emergenza sanitaria. Dove vedere Ucraina Inghilterra in diretta tv o live streaming gratis? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

La partita valida per gli Europei di calcio 2021 tra Ucraina e Inghilterra sarà visibile in chiaro e completamente gratis su Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre) e via satellite sui canali Sky Sport. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 21 di oggi, sabato 3 luglio 2021. Previsto (su entrambe le reti) ampio pre e post partita.

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Ucraina Inghilterra sarà visibile sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi, film e partite in onda sulla Rai tramite pc, tablet e smartphone, e su quella riservata agli abbonati Sky, SkyGo. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming. Ricapitolando:

Abbiamo visto dove vedere la partita degli Europei di calcio 2021 Ucraina Inghilterra, ma quali sono le probabili formazioni del match? Eccole:

Ucraina (4-3-3): Buschchan; Karavaev, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko; Stepanenko, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Shaparenko

Inghilterra (3-4-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Rice, Phillips, Shaw; Sterling, Kane, Saka

