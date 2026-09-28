Turchia Italia streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Nations League
Turchia Italia streaming e diretta tv: dove vedere la partita della Nations League
TURCHIA ITALIA STREAMING TV – Oggi, lunedì 28 settembre 2026, alle ore 20,45 Turchia e Italia si sfidano all’Atatürk Spor Kompleksi di Bursa, partita valida per la fase a gironi della Uefa Nations League 2026-2027. Dove vedere Turchia Italia in diretta tv o live streaming gratis? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:
In tv
La partita tra Turchia e Italia sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 20,45 di oggi, lunedì 28 settembre 2026, con telecronaca di Alberto Rimedio e Lele Adani. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti.
Turchia Italia streaming live
Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Turchia Italia sarà visibile sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi, film e partite in onda sulla Rai tramite pc, tablet e smartphone. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming. Ricapitolando:
- Partita: Turchia-Italia
- Data: lunedì 28 settembre 2026
- Orario: 20,45
- Canale TV: Rai 1
- Streaming: RaiPlay.it
Le probabili formazioni
Abbiamo visto dove vedere la partita tra Turchia e Italia di Nations League, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:
Turchia (3-4-2-1): Bayindir; Celik, Demiral, Bardakci; Aydin, Ozcan, Yuksek, Kadioglu; Guler, Uzun; Yilmaz. CT: Montella.
Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Tonali, Fagioli; Raspadori, Scamacca, Cambiaghi. CT: Mancini.