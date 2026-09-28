Turchia Italia streaming e diretta tv: dove vedere la partita della Nations League

TURCHIA ITALIA STREAMING TV – Oggi, lunedì 28 settembre 2026, alle ore 20,45 Turchia e Italia si sfidano all’Atatürk Spor Kompleksi di Bursa, partita valida per la fase a gironi della Uefa Nations League 2026-2027. Dove vedere Turchia Italia in diretta tv o live streaming gratis? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita tra Turchia e Italia sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 20,45 di oggi, lunedì 28 settembre 2026, con telecronaca di Alberto Rimedio e Lele Adani. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti.

Turchia Italia streaming live

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Turchia Italia sarà visibile sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi, film e partite in onda sulla Rai tramite pc, tablet e smartphone. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming. Ricapitolando:

Partita: Turchia-Italia

Turchia-Italia Data: lunedì 28 settembre 2026

lunedì 28 settembre 2026 Orario: 20,45

20,45 Canale TV: Rai 1

Rai 1 Streaming: RaiPlay.it

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Turchia e Italia di Nations League, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

Turchia (3-4-2-1): Bayindir; Celik, Demiral, Bardakci; Aydin, Ozcan, Yuksek, Kadioglu; Guler, Uzun; Yilmaz. CT: Montella.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Tonali, Fagioli; Raspadori, Scamacca, Cambiaghi. CT: Mancini.