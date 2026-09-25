Italia Belgio streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Nations League
Italia Belgio streaming e diretta tv: dove vedere la partita della Nations League
ITALIA BELGIO STREAMING TV – Oggi, venerdì 25 settembre 2026, alle ore 20,45 Italia e Belgio si sfidano allo stadio Olimpico di Roma, partita valida per la fase a gironi della Uefa Nations League 2026-2027. Dove vedere Italia Belgio in diretta tv o live streaming gratis? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:
In tv
La partita tra Italia e Belgio sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 20,45 di oggi, venerdì 25 settembre 2026, con telecronaca di Alberto Rimedio e Lele Adani. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti.
Italia Belgio streaming live
Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Italia Belgio sarà visibile sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi, film e partite in onda sulla Rai tramite pc, tablet e smartphone. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming. Ricapitolando:
- Partita: Italia-Belgio
- Data: venerdì 25 settembre 2026
- Orario: 20,45
- Canale TV: Rai 1
- Streaming: RaiPlay.it
Le probabili formazioni
Abbiamo visto dove vedere la partita tra Italia e Belgio di Nations League, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:
ITALIA (4-3-3) – Donnarumma; Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori; Romano, Barella, Tonali; Vergara, Pio Esposito, Raspadori. Ct: Mancini