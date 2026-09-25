Italia Belgio streaming e diretta tv: dove vedere la partita della Nations League

ITALIA BELGIO STREAMING TV – Oggi, venerdì 25 settembre 2026, alle ore 20,45 Italia e Belgio si sfidano allo stadio Olimpico di Roma, partita valida per la fase a gironi della Uefa Nations League 2026-2027. Dove vedere Italia Belgio in diretta tv o live streaming gratis? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita tra Italia e Belgio sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 20,45 di oggi, venerdì 25 settembre 2026, con telecronaca di Alberto Rimedio e Lele Adani. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti.

Italia Belgio streaming live

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Italia Belgio sarà visibile sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi, film e partite in onda sulla Rai tramite pc, tablet e smartphone. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming. Ricapitolando:

Partita: Italia-Belgio

Italia-Belgio Data: venerdì 25 settembre 2026

venerdì 25 settembre 2026 Orario: 20,45

20,45 Canale TV: Rai 1

Rai 1 Streaming: RaiPlay.it

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Italia e Belgio di Nations League, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

ITALIA (4-3-3) – Donnarumma; Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori; Romano, Barella, Tonali; Vergara, Pio Esposito, Raspadori. Ct: Mancini

BELGIO (4-2-3-1) – Lammens; Castagne, De Winter, Debast, De Cuyper; Tielemans, Lavia; Godts, Lukebakio, De Bruyne; De Ketelaere. Ct: van Bommel