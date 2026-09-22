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Federica Pellegrini: “Ceccon, Rosolino e Montano mi hanno deluso, per me non esistono più. Di facciata sono tutti amici, poi ti voltano le spalle”

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Credit: AGF

L'ex nuotatrice si confessa al podcast "Non lo faccio x moda"

di Niccolò Di Francesco
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Ospite del podcast di Giulia Salemi Non lo faccio x moda, Federica Pellegrini ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di colleghi quali Thomas Ceccon, Massimiliano Rosolino e Aldo Montano. “Apparentemente e di facciata sono tutti amici, poi ti voltano le spalle. Posso anche sembrare stronza, ma almeno sarò sempre sincera con te. È vero però che non si può essere tutti amici in questo mondo”. E ancora: “Pensavo, ‘ero lì a dieci metri da te, dimmelo in faccia se hai dei problemi’. Tutti amiconi davanti e poi girano le spalle”. Attacchi e frecciatine che evidentemente l’ex campionessa non ha digerito: “Io ho proprio questo potere, cancello, nel senso che per me non esisti più, non c’è neanche più il problema, però credo sia un meccanismo di protezione che si è innescato negli anni”.

La campionessa, però, rivela: “Ci sono tante persone invece con le quali ho ricucito, sia amiche che colleghi, che mi hanno detto ‘guarda che è uscita male, non intendevo questo nell’intervista’. Ma sono venuti loro direttamente da me”. L’ex nuotatrice ammette di aver commesso degli errori quando era in attività, soprattutto nelle dinamiche di squadra: “A volte ho peccato di troppa chiarezza, il nuoto non è uno sport di squadra e magari a volte non capivo esattamente le dinamiche. Dopo le gare abbiamo un approccio con i giornalisti e sicuramente la cosa sbagliata è lavare i panni sporchi davanti a un giornalista, soprattutto quando riguarda le staffetta. È successo una volta e penso che le mie compagne siano rimaste male e io non l’ho più rifatto”. Oggi la priorità di Federica Pellegrini è “fare la mamma, dedicarmi ai miei cari e dare priorità alla mia famiglia”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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