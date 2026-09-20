Fiorentina Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Fiorentina Napoli streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

FIORENTINA NAPOLI STREAMING TV – Oggi, domenica 20 settembre 2026, alle ore 12,30 Fiorentina e Napoli scendono in campo allo stadio Franchi di Firenze, partita valida per la quinta giornata della Serie A 2026-2027. Dove vedere Fiorentina Napoli in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Fiorentina e Napoli sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Fiorentina Napoli è in programma per le ore 12,30 di oggi, domenica 20 settembre 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Fiorentina Napoli in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jimenez A., Dragusin, Ranieri L., Viery; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Njie; Beto. All. Vanoli.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic V.; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin R., Spinazzola; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Vergara. All. Allegri.