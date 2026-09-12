Lazio Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Lazio Milan streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

LAZIO MILAN STREAMING TV – Oggi, sabato 12 settembre 2026, alle ore 18 Lazio e Milan scendono in campo allo stadio Olimpico di Roma, partita valida per la quarta giornata della Serie A 2026-2027. Dove vedere Lazio Milan in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Lazio e Milan sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Lazio Milan è in programma per le ore 18 di oggi, sabato 12 settembre 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Lazio Milan in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni. All. Gattuso

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric, Estupinan; Rabiot, Cisse; Ramos. All. Amorim