Real Madrid Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League

REAL MADRID INTER STREAMING TV – Questa sera, martedì 8 settembre 2026, alle ore 21 Real Madrid e Inter scendono in campo allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid, partita valida per league phase della Uefa Champions League 2026-2027. Dove vedere il match Real Madrid Inter in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della massima competizione europea nel dettaglio:

Real Madrid Inter: dove vederla in tv

La partita di Champions League tra Real Madrid e Inter sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Real Madrid Inter è in programma per le ore 21 di oggi, martedì 8 settembre 2026.

Dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita di Champions League Real Madrid Inter sarà visibile tramite la piattaforma a pagamento – riservata agli abbonati Sky – SkyGo e su NOW. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Partita: Real Madrid-Inter

Real Madrid-Inter Dove : stadio Santiago Bernabeu, Madrid

: stadio Santiago Bernabeu, Madrid Data: martedì 8 settembre 2026

martedì 8 settembre 2026 Ore: 21

21 Canale tv: Sky Sport

Sky Sport Streaming: SkyGo, NOW

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita di Champions League Real Madrid Inter in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di questa sera:

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Huijsen, Ibrahima Konaté, Cucurella; F. Valverde (c), Aurelien Tchouameni; Ousmane Diomande, Jude Bellingham, Vinicius Junior; Kylian Mbappé. Allenatore: J. Mourinho.

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Pavard, Stones, A. Bastoni; Andy Diouf, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Federico Dimarco; Lautaro Martinez (c), M. Thuram. Allenatore: Chivu.