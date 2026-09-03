Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:56
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Sport
Sport

Vuelta a Espana 2026: Omrzel, prima vittoria sul Calar Alto

Immagine di copertina
Foto AGF
di Simone Gambino

Lo sloveno Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) ha vinto per distacco la dodicesima tappa della 81ma Vuelta a Espana lungo i 167 chilometri, comprendenti un dislivello di 4.460 metri, da Vera fino ai 2.110 metri del Calar Alto. Il ventenne di Novo Mesto ha distanziato di 1’56” il basco Urko Berrade (Equipo Kern Pharma) e di 2’13” il suo compagno di squadra, nonché possessore della maglia a pois, il colombiano Santiago Buitrago.

Si modifica leggermente nei tempi, ma non nelle posizioni, la graduatoria. Grazie ai 27″ guadagnati, la maglia roja Enric Mas (Movistarr Team) ora può vantare un margine di 1’45” sullo sloveno Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe) e di 2’06” sull’austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team). Come spesso avviene nei grandi tapponi di montagna, si è assistito a due gare distinte, una per la vittoria di giornata, l’altra per la classifica generale.

Le prime tre salite, il Puerto de Los Barrancos, l’Alto Cóbdar e il Collado García, hanno registrato il dominio di Wout van Aert (Visma Lease a Bike) che ha battuto tre volte Buitrago avvicinandolo nella classifica degli scalatori. Il fiammingo ha poi conquistato anche il traguardo volante di Velefique prima di rialzarsi. Di ciò ha approfittato subito Buitrago transitando per primo sull’Alto de Velefique e così consolidando il suo primato nella classifica degli scalatori. Nella successiva discesa si è formato un drappello di nove corridori: Buitrago, Omrzel, Berrade, lo spagnolo Raúl García Pierna (MovistarTeam), il francese Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team), gli australiani Luke Tuckwell (Red Bull Bora Hansgrohe) e Jack Haig (Netcompany Ineos), il kazako Alexey Lutsenko (NSN Cycling Team) e il belga Mauri Vansevenant (Soudal Quick Step).

I battistrada hanno imboccato l’ascesa conclusiva, ai meno 15 dal traguardo, con il robusto vantaggio di cinque minuti sugli uomini di classifica. Subito si è defilato García Pierna che si è messo in modalità attendista in attesa dell’arrivo del suo capitano in maglia roja. Il duo Bahrain Victorious ha preso il controllo tra i fuggitivi con Buitrago a scandire l’andatura in attesa dello scatto di Omrzel, puntualmente arrivato a 12 dall’arrivo. Dietro Gall ha schierato la squadra a scandire l’andatura, tentando invano di fare selezione. L’impresa fallita dall’austriaco è riuscita invece a Mas che, toltisi di ruota Gall e Roglic, ha puntato dritto verso l’arrivo.

Grazie anche all’aiuto di García Pierna, il maiorchino ha guadagnato 45″, ridottisi poi negli ultimi chilometri, grazie al lavoro combinato di Decathlon e Red Bull che hanno recuperato per strada i gregari mandati precedentemente in avanscoperta. Davanti, intanto, Omrzel ha continuato nella sua azione che, oltre a regalargli il primo successo da professionista, lo ha proiettato al sesto posto in classifica generale e alla conquista della maglia bianca.

Domani sarà la volta della tredicesima tappa che porterà i corridori, attraverso 193 chilometri, da Almuñécar a Loja. Ci saranno da superare 3.400 metri di dislivello anche se nessuna delle salite appare proibitiva. Probabile, in considerazione del tappone di sabato, che gli uomini di classifica si prendano un giorno di tranquillità, lasciando spazio alla fuga di giornata.

Simone Gambino
Simone Gambino, nato a Roma nel 1958, scrive di storia e ciclismo.
Ti potrebbe interessare
Sport / Vuelta a Espana 2026: anche senza Garcia, Brennan fa tris a Lorca
Sport / Champions League 2026 2027: l’elenco delle partite in onda in esclusiva su Amazon Prime Video
Sport / Vuelta a Espana 2026: a Elche vince a sorpresa Tronchon
Ti potrebbe interessare
Sport / Vuelta a Espana 2026: anche senza Garcia, Brennan fa tris a Lorca
Sport / Champions League 2026 2027: l’elenco delle partite in onda in esclusiva su Amazon Prime Video
Sport / Vuelta a Espana 2026: a Elche vince a sorpresa Tronchon
Sport / Lecce Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Vuelta a Espana 2026: Mas vince e consolida la maglia roja
Sport / Cagliari Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Napoli Como streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Vuelta a Espana 2026: cade e si ritira Pogacar, vince Coquard
Sport / Juventus Parma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Vuelta a Espana 2026: una doppietta in onore di Sua Maestà
Ricerca