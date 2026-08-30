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Cagliari Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Cagliari Inter streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

CAGLIARI INTER STREAMING TV – Oggi, domenica 30 agosto 2026, alle ore 20,45 Cagliari e Inter scendono in campo alla Sardegna Arena di Cagliari, partita valida per la seconda giornata della Serie A 2026-2027. Dove vedere Cagliari Inter in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Cagliari e Inter sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Cagliari Inter è in programma per le ore 20,45 di oggi, domenica 30 agosto 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Cagliari Inter in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Romano, Winks, Fazzini; Adopo, Maldini; Mendy. All. Pisacane.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Lautaro. All. Chivu.

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Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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