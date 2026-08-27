A che ora inizia il sorteggio della fase a girone unico (Fase Campionato) della Champions League 2026-2027: l’orario dei sorteggi

A che ora inizia il sorteggio della fase a girone unico (Fase Campionato) della Champions League 2026-2027? Appuntamento questo pomeriggio, 27 agosto 2026, al Grimaldi Forum di Montecarlo dalle ore 18. Quattro le italiane presenti nelle urne: Inter, Napoli, Roma e Como. TPI seguirà l’evento con una diretta testuale. Appuntamento dunque dalle ore 18 di oggi con il sorteggio della fase Campionato della prossima Champions League.

Streaming e tv

Abbiamo visto il sorteggio della fase a girone unico della Uefa Champions League 2026-2027, ma dove vedere il sorteggio in diretta tv e live streaming? Il sorteggio del girone unico (Fase Campionato) della Uefa Champions League 2026-2027 si svolgerà oggi, 27 agosto 2026, alle ore 18. La cerimonia si terrà al Grimaldi Forum di Montecarlo. Appuntamento in diretta in chiaro su Tv8, al tasto 8 del digitale terrestre. Diretta anche sui canali Sky Sport, in particolare su Sky Sport 24 (canale 200).

Non siete a casa e non potete accendere la tv? Nessun problema. Potete seguire il sorteggio anche in live streaming sul sito skysport.it, sempre a partire dalle 18. Chi è abbonato alla piattaforma NOW potrà collegarsi al canali sopra indicato. Gli abbonati Sky invece possono utilizzare SkyGo, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate. Diretta streaming anche su Amazon Prime Video. Infine sempre in chiaro per tutti i sorteggi di Champions League sono live sul sito di Tv8, sui canali Facebook e YouTube di Sky Sport o direttamente in diretta streaming su UEFA.com e su YouTube.