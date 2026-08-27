Sorteggio girone unico (Fase Campionato) Champions League 2026-2027 diretta LIVE: tutti gli aggiornamenti

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE DIRETTA – Oggi, 27 agosto 2026, alle ore 18 al Grimaldi Forum di Monte Carlo si svolgerà il sorteggio della prima fase, la league phase, della nuova Champions League. Quattro le italiane qualificate Inter, Napoli, Roma e Como, che conosceranno le otto squadre che dovranno affrontare per cercare di strappare una qualificazione diretta agli ottavi di finale o, almeno, un pass per la fase dei playoff. TPI seguirà l’evento con una diretta testuale. Di seguito tutti gli aggiornamenti LIVE:

DIRETTA LIVE

In aggiornamento

Le squadre

Di seguito le squadre (con relative fasce) che prenderanno parte al sorteggio di oggi:

1ª FASCIA

Bayern Monaco

Real Madrid

Paris Saint-Germain

Liverpool

Inter

Manchester City

Arsenal

Barcellona

Atletico Madrid

2ª FASCIA

Borussia Dortmund

Roma

Sporting CP

Aston Villa

Porto

Manchester United

Club Brugge

Real Betis

Psv Eindhoven

3ª FASCIA

Feyenoord

Lille

Bodo/Glimt

Napoli

RB Lipsia

Fenerbahce

Villarreal

Shakhtar Donetsk

Galatasaray

4ª FASCIA

Slavia Praga

Stoccarda

Lask

Como

Lens

Sabah

Aek Atene

Viking

Slovan Bratislava

Sorteggi fase a girone unico Champions League 2026 2027: i criteri

Abbiamo visto dove vedere in diretta tv e live streaming i sorteggi della fase a girone unico, ma quali sono le regole e i criteri?

Ogni squadra affronterà due avversarie per ciascuna delle quattro fasce, per un totale di otto partite: quattro gare casalinghe e quattro in trasferta, determinate dal software.

Nessuna squadra della stessa Federazione nazionale verrà sorteggiata contro un’altra nella fase campionato

Non più di due avversarie potranno provenire dalla stessa Federazione

Le 36 squadre partecipanti saranno suddivise in quattro fasce in base al proprio coefficiente: si parte dalla prima fascia con i bi-campioni in carica del Psg e poi, con l’estrazione manuale delle palline, le squadre saranno accoppiate tramite un software automatizzato alle rispettive otto avversarie. La stessa procedura verrà ripetuta per gli altri club fino all’estrazione di tutti gli accoppiamenti. Le partecipanti verranno inserite in una classifica unica e daranno vita alla League Phase. Delle italiane ci sarà l’Inter come testa di serie, la Roma in seconda fascia, il Napoli di Allegri in terza e la favola Como si posiziona in quarta per continuare a sognare in grande.

Le date

1ª giornata: 8-9-10 settembre 2026

2ª giornata: 13-14 ottobre 2026

3ª giornata: 20-21 ottobre 2026

4ª giornata: 3-4 novembre 2026

5ª giornata: 24-25 novembre 2026

6ª giornata: 8-9 dicembre 2026

7ª giornata: 19-20 gennaio 2027

8ª giornata: 27 gennaio 2027

Streaming e tv

Abbiamo visto il sorteggio della fase a girone unico della Uefa Champions League 2026-2027, ma dove vedere il sorteggio in diretta tv e live streaming? Il sorteggio del girone unico (Fase Campionato) della Uefa Champions League 2026-2027 si svolgerà oggi, 27 agosto 2026, alle ore 18. La cerimonia si terrà al Grimaldi Forum di Montecarlo. Appuntamento in diretta in chiaro su Tv8, al tasto 8 del digitale terrestre. Diretta anche sui canali Sky Sport, in particolare su Sky Sport 24 (canale 200).

Non siete a casa e non potete accendere la tv? Nessun problema. Potete seguire il sorteggio anche in live streaming sul sito skysport.it, sempre a partire dalle 18. Chi è abbonato alla piattaforma NOW potrà collegarsi al canali sopra indicato. Gli abbonati Sky invece possono utilizzare SkyGo, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate. Diretta streaming anche su Amazon Prime Video. Infine sempre in chiaro per tutti i sorteggi di Champions League sono live sul sito di Tv8, sui canali Facebook e YouTube di Sky Sport o direttamente in diretta streaming su UEFA.com e su YouTube.