Sorteggio girone unico (Fase Campionato) Champions League 2026-2027 diretta LIVE: tutti gli aggiornamenti
Sorteggio girone unico (Fase Campionato) Champions League 2026-2027 diretta LIVE: tutti gli aggiornamenti
SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE DIRETTA – Oggi, 27 agosto 2026, alle ore 18 al Grimaldi Forum di Monte Carlo si svolgerà il sorteggio della prima fase, la league phase, della nuova Champions League. Quattro le italiane qualificate Inter, Napoli, Roma e Como, che conosceranno le otto squadre che dovranno affrontare per cercare di strappare una qualificazione diretta agli ottavi di finale o, almeno, un pass per la fase dei playoff. TPI seguirà l’evento con una diretta testuale. Di seguito tutti gli aggiornamenti LIVE:
In aggiornamento
Le squadre
Di seguito le squadre (con relative fasce) che prenderanno parte al sorteggio di oggi:
- Bayern Monaco
- Real Madrid
- Paris Saint-Germain
- Liverpool
- Inter
- Manchester City
- Arsenal
- Barcellona
- Atletico Madrid
- Borussia Dortmund
- Roma
- Sporting CP
- Aston Villa
- Porto
- Manchester United
- Club Brugge
- Real Betis
- Psv Eindhoven
- Feyenoord
- Lille
- Bodo/Glimt
- Napoli
- RB Lipsia
- Fenerbahce
- Villarreal
- Shakhtar Donetsk
- Galatasaray
- Slavia Praga
- Stoccarda
- Lask
- Como
- Lens
- Sabah
- Aek Atene
- Viking
- Slovan Bratislava
Sorteggi fase a girone unico Champions League 2026 2027: i criteri
Abbiamo visto dove vedere in diretta tv e live streaming i sorteggi della fase a girone unico, ma quali sono le regole e i criteri?
- Ogni squadra affronterà due avversarie per ciascuna delle quattro fasce, per un totale di otto partite: quattro gare casalinghe e quattro in trasferta, determinate dal software.
- Nessuna squadra della stessa Federazione nazionale verrà sorteggiata contro un’altra nella fase campionato
- Non più di due avversarie potranno provenire dalla stessa Federazione
Le 36 squadre partecipanti saranno suddivise in quattro fasce in base al proprio coefficiente: si parte dalla prima fascia con i bi-campioni in carica del Psg e poi, con l’estrazione manuale delle palline, le squadre saranno accoppiate tramite un software automatizzato alle rispettive otto avversarie. La stessa procedura verrà ripetuta per gli altri club fino all’estrazione di tutti gli accoppiamenti. Le partecipanti verranno inserite in una classifica unica e daranno vita alla League Phase. Delle italiane ci sarà l’Inter come testa di serie, la Roma in seconda fascia, il Napoli di Allegri in terza e la favola Como si posiziona in quarta per continuare a sognare in grande.
Le date
- 1ª giornata: 8-9-10 settembre 2026
- 2ª giornata: 13-14 ottobre 2026
- 3ª giornata: 20-21 ottobre 2026
- 4ª giornata: 3-4 novembre 2026
- 5ª giornata: 24-25 novembre 2026
- 6ª giornata: 8-9 dicembre 2026
- 7ª giornata: 19-20 gennaio 2027
- 8ª giornata: 27 gennaio 2027
Streaming e tv
Abbiamo visto il sorteggio della fase a girone unico della Uefa Champions League 2026-2027, ma dove vedere il sorteggio in diretta tv e live streaming? Il sorteggio del girone unico (Fase Campionato) della Uefa Champions League 2026-2027 si svolgerà oggi, 27 agosto 2026, alle ore 18. La cerimonia si terrà al Grimaldi Forum di Montecarlo. Appuntamento in diretta in chiaro su Tv8, al tasto 8 del digitale terrestre. Diretta anche sui canali Sky Sport, in particolare su Sky Sport 24 (canale 200).
Non siete a casa e non potete accendere la tv? Nessun problema. Potete seguire il sorteggio anche in live streaming sul sito skysport.it, sempre a partire dalle 18. Chi è abbonato alla piattaforma NOW potrà collegarsi al canali sopra indicato. Gli abbonati Sky invece possono utilizzare SkyGo, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate. Diretta streaming anche su Amazon Prime Video. Infine sempre in chiaro per tutti i sorteggi di Champions League sono live sul sito di Tv8, sui canali Facebook e YouTube di Sky Sport o direttamente in diretta streaming su UEFA.com e su YouTube.