Sorteggi Champions League streaming e diretta tv: dove vedere il sorteggio della fase a girone unico 2026-2027 (Fase Campionato)

SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE STREAMING TV – Oggi, giovedì 27 agosto 2026, al Grimaldi Forum di Montecarlo dalle ore 18 si svolgono i sorteggi della fase a girone unico (Fase Campionato) della Uefa Champions League 2026-2027. Quattro le italiane presenti nelle urne: Inter, Napoli, Roma e Como. TPI seguirà l’evento con una diretta testuale. Ma dove è possibile vedere i sorteggi del girone unico della Uefa Champions League 2026-2027 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il sorteggio della fase a girone unico della Uefa Champions League 2026-2027 si svolgerà oggi, giovedì 27 agosto 2026, alle ore 18. La cerimonia si terrà al Grimaldi Forum di Montecarlo. L’evento sarà trasmesso in chiaro su Tv8, al tasto 8 del digitale terrestre. Diretta anche sui canali Sky Sport, in particolare su Sky Sport 24 (canale 200).

Sorteggi girone Champions League 2026 2027 in live streaming

Non siete a casa e non potete accendere la tv? Nessun problema. Potete seguire il sorteggio anche in live streaming sul sito skysport.it, sempre a partire dalle 18. Chi è abbonato alla piattaforma NOW potrà collegarsi al canali sopra indicato. Gli abbonati Sky invece possono utilizzare SkyGo, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate. Diretta streaming anche su Amazon Prime Video. Infine sempre in chiaro per tutti i sorteggi di Champions League sono live sul sito di Tv8, o direttamente in diretta streaming su UEFA.com e su YouTube, oltre che sui canali Facebook e YouTube di Sky Sport.

Come funziona

Abbiamo visto dove vedere in diretta tv e live streaming i sorteggi della fase a girone unico, ma quali sono le regole e i criteri?

Ogni squadra affronterà due avversarie per ciascuna delle quattro fasce, per un totale di otto partite: quattro gare casalinghe e quattro in trasferta, determinate dal software.

Nessuna squadra della stessa Federazione nazionale verrà sorteggiata contro un’altra nella fase campionato

Non più di due avversarie potranno provenire dalla stessa Federazione

Le 36 squadre partecipanti saranno suddivise in quattro fasce in base al proprio coefficiente: si parte dalla prima fascia con i bi-campioni in carica del Psg e poi, con l’estrazione manuale delle palline, le squadre saranno accoppiate tramite un software automatizzato alle rispettive otto avversarie. La stessa procedura verrà ripetuta per gli altri club fino all’estrazione di tutti gli accoppiamenti. Le partecipanti verranno inserite in una classifica unica e daranno vita alla League Phase. Delle italiane ci sarà l’Inter come testa di serie, la Roma in seconda fascia, il Napoli di Allegri in terza e la favola Como si posiziona in quarta per continuare a sognare in grande.