Sorteggi Europa League 2026 2027 streaming e diretta tv: dove vedere il sorteggio della fase a girone unico (Fase Campionato)

Questo pomeriggio, 28 agosto 2026, alle ore 13 verrà svelato il sorteggio della fase a girone unico (Fase Campionato) dell’Europa League 2026 2027, con protagoniste Milan e Juventus. Un appuntamento dunque da non perdere per conoscere le avversarie delle squadre italiane. Ma dove vedere in tv e in streaming i sorteggi della fase a girone unico dell’Europa League 2026 2027? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento in diretta e in esclusiva dalle ore 13 di oggi, 28 agosto, sul canale Sky Sport 24 (canale 200 di Sky).

Sorteggi Europa League fase a girone 2026 2027 streaming live

Se non siete a casa potete seguire i sorteggi di Europa League 2026 2027 anche in streaming su NOW, su Sky Go, skysport.it e il canale YouTube e Facebook di Sky Sport, oltre che sul sito della Uefa.

I criteri

Ma quali sono i criteri e le regole con cui avvengono i sorteggi di questo pomeriggio? Ecco il regolamento della fase campionato.

Ogni squadra gioca contro 8 squadre, con 4 match in casa e 4 in trasferta.

In base al ranking Uefa, ogni club è inserito in una delle 4 fasce e ognuno sfida 2 squadre per ogni fascia.

Le prime otto della fase campionato giocano gli ottavi, quelle dal 9° al 24° posto prendono parte agli spareggi. Le ultime 12 sono eliminate.

Le date