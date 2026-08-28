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Sorteggi Europa League 2026 2027 streaming e diretta tv: dove vedere il sorteggio della fase a girone unico

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AGF
di Antonio Scali
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Sorteggi Europa League 2026 2027 streaming e diretta tv: dove vedere il sorteggio della fase a girone unico (Fase Campionato)

Questo pomeriggio, 28 agosto 2026, alle ore 13 verrà svelato il sorteggio della fase a girone unico (Fase Campionato) dell’Europa League 2026 2027, con protagoniste Milan e Juventus. Un appuntamento dunque da non perdere per conoscere le avversarie delle squadre italiane. Ma dove vedere in tv e in streaming i sorteggi della fase a girone unico dell’Europa League 2026 2027? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento in diretta e in esclusiva dalle ore 13 di oggi, 28 agosto, sul canale Sky Sport 24 (canale 200 di Sky).

Sorteggi Europa League fase a girone 2026 2027 streaming live

Se non siete a casa potete seguire i sorteggi di Europa League 2026 2027 anche in streaming su NOW, su Sky Go, skysport.it e il canale YouTube e Facebook di Sky Sport, oltre che sul sito della Uefa.

I criteri

Ma quali sono i criteri e le regole con cui avvengono i sorteggi di questo pomeriggio? Ecco il regolamento della fase campionato.

  • Ogni squadra gioca contro 8 squadre, con 4 match in casa e 4 in trasferta.
  • In base al ranking Uefa, ogni club è inserito in una delle 4 fasce e ognuno sfida 2 squadre per ogni fascia.
  • Le prime otto della fase campionato giocano gli ottavi, quelle dal 9° al 24° posto prendono parte agli spareggi. Le ultime 12 sono eliminate.

Le date

  • 1^ giornata: 16-17 settembre 2026
  • 2^ giornata: 15 ottobre 2026
  • 3^ giornata: 22 ottobre 2026
  • 4^ giornata: 5 novembre 2026
  • 5^ giornata: 26 novembre 2026
  • 6^ giornata: 10 dicembre 2026
  • 7^ giornata: 21 gennaio 2027
  • 8^ giornata: 28 gennaio 2027
Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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