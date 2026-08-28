Sorteggio girone unico (Fase Campionato) Europa League 2026-2027 diretta LIVE: tutti gli aggiornamenti

Oggi, 28 agosto 2026, alle ore 13 va in scena il sorteggio del girone unico (Fase Campionato) dell’Europa League 2026 2027, con protagonisti Milan e Juventus. A Monaco è in programma dunque l’estrazione delle avversarie delle italiane. TPI segue in diretta l’estrazione del sorteggio. Ecco tutti gli aggiornamenti:

In aggiornamento

Le squadre

Scopriamo la suddivisione delle squadre nelle quattro fasce per il sorteggio, con le due italiane in prima fascia:

Prima fascia: Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Lione, AZ Alkmaar, Olympiacos, Real Sociedad, Marsiglia

Seconda fascia: Ferencvaros, Viktoria Plzen, Union Saint-Gilloise, Dinamo Zagabria, Salisburgo, Celtic, Sparta Praga, Rennes, Anderlecht

Terza fascia: Sturm Graz, Lech Poznan, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Celje, Jagiellonia Bialystok, Omonia, Celta Vigo

Quarta fascia: Hoffenheim, Besiktas, Torreense, Hapoel Be’er Sheva, NEC Nijmegen, Ofi Creta, Lillestrom, Levski Sofia, Ararat-Armenia

Le date

1^ giornata: 16-17 settembre 2026

2^ giornata: 15 ottobre 2026

3^ giornata: 22 ottobre 2026

4^ giornata: 5 novembre 2026

5^ giornata: 26 novembre 2026

6^ giornata: 10 dicembre 2026

7^ giornata: 21 gennaio 2027

8^ giornata: 28 gennaio 2027

Streaming e tv

Dove vedere il sorteggio di Europa League 2026 2027 con la fase a girone unico (Fase Campionato) in programma oggi, 28 agosto 2026, alle ore 13? Appuntamento in chiaro su Tv8 (tasto 8 del telecomando), e per gli abbonati Sky su Sky Sport24. Anche in streaming su NOW, SkyGo, sul sito, Facebook e YouTube di Sky Sport e sul sito dell’Uefa.