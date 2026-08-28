Milan Venezia streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Milan Venezia streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

MILAN VENEZIA STREAMING TV – Oggi, venerdì 28 agosto 2026, alle ore 20,45 Milan e Venezia scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la seconda giornata della Serie A 2026-2027. Dove vedere Milan Venezia in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Milan e Venezia sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Milan Venezia è in programma per le ore 20,45 di oggi, venerdì 28 agosto 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Milan Venezia in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Jashari, Estupinan; Loftus-Cheek, Cissè; Ramos. All. Amorim.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjic; Hainaut, Kike Perez, Busio, Basic, Correia; Adams, Yeboah. All. Stroppa.