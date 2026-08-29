Juventus Parma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Juventus Parma streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

JUVENTUS PARMA STREAMING TV – Oggi, sabato 29 agosto 2026, alle ore 20,45 Juventus e Parma scendono in campo all’Allianz Stadium di Torino, partita valida per la seconda giornata della Serie A 2026-2027. Dove vedere Juventus Parma in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Juventus e Parma sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Juventus Parma è in programma per le ore 20,45 di oggi, sabato 29 agosto 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Juventus Parma in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Conceiçao, Alajbegovic, Boga; Kolo Muani. All. Spalletti.

PARMA (4-3-3): Corvi; Delprato, Troilo, Ndiaye, Valeri; Bernabé, Ordonez, Keita; Touré, Romero, Lontani. All. Cuesta.