Vuelta a Espana 2026: anche senza Garcia, Brennan fa tris a Lorca

L’inglese Matthew Brennan (Visma Lease a Bike) ha vinto in volata l’undicesima tappa della 81ma Vuelta a Espana da Cartagena a Lorca di 154 chilometri nel tempo di 3h17’18” alla media di 46,8 kmh. Il ventunenne di Darlington, giunto al decimo successo stagionale, ha preceduto il francese Bryan Coquard (Cofidis) con il belga Jordi Meeus (Red Bull Bora Hansgrohe) che ha conquistato la terza piazza.

Calma piatta in classifica generale con lo spagnolo Enric Mas (Movistarr Team) che conserva la maglia roja con un margine di 1’18” sullo sloveno Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe) e di 1’39” sull’austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team).

Com’era logico aspettarsi, dopo le nove giornate della prima fase in cui è successo un po’ più di tutto, questa seconda settimana della Vuelta si sta correndo in modo decisamente più sedato, ancorché sostenuto, vista la media oraria della tappa odierna.

Dovere di cronaca impone una menzione per l’eterno attaccante di questa edizione della corsa iberica, il britannico Ethan Hayter (Soudal Quick Step), rimasto in avanscoperta per 50 chilometri con lo statunitense Larry Warbasse (Tudor Pro Cycling Team). Rientrato questo tentativo ai meno trenta dal traguardo, le squadre dei velocisti non hanno più lasciato spazio a nessuno. Senza storia la volata con Wout Van Aert (Visma Lease a Bike) che ha pilotato Brennan fino ai 200 metri con gli altri contendenti già distanziati d’una macchina.

Domani andrà in scena la dodicesima tappa in cui si tornerà a lottare per la classifica. Si pedalerà per 167 chilometri da Vera fino in vetta a Calar Alto con un dislivello complessivo di ben 4.460 metri. Superati i tre ostacoli iniziali, il Puerto de Los Barrancos, l’Alto Cóbdar e il Collado García, la gara entrerà nel vivo ai meno 44 dal traguardo con l’ascesa all’Alto de Velefique, 13 chilometri al 7% di cui l’ultimo comprendente punte al 15%. Al termine della successiva discesa inizierà l’erta conclusiva, 15.500 metri al 6%. Sebbene non proibitiva, a rendere dura questa ultima salita sarà la stanchezza accumulata dai corridori nel corso della giornata.