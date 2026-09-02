Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:51
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Sport
Sport

Vuelta a Espana 2026: anche senza Garcia, Brennan fa tris a Lorca

Immagine di copertina
Foto AGF
di Simone Gambino

L’inglese Matthew Brennan (Visma Lease a Bike) ha vinto in volata l’undicesima tappa della 81ma Vuelta a Espana da Cartagena a Lorca di 154 chilometri nel tempo di 3h17’18” alla media di 46,8 kmh. Il ventunenne di Darlington, giunto al decimo successo stagionale, ha preceduto il francese Bryan Coquard (Cofidis) con il belga Jordi Meeus (Red Bull Bora Hansgrohe) che ha conquistato la terza piazza.

Calma piatta in classifica generale con lo spagnolo Enric Mas (Movistarr Team) che conserva la maglia roja con un margine di 1’18” sullo sloveno Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe) e di 1’39” sull’austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team).

Com’era logico aspettarsi, dopo le nove giornate della prima fase in cui è successo un po’ più di tutto, questa seconda settimana della Vuelta si sta correndo in modo decisamente più sedato, ancorché sostenuto, vista la media oraria della tappa odierna.

Dovere di cronaca impone una menzione per l’eterno attaccante di questa edizione della corsa iberica, il britannico Ethan Hayter (Soudal Quick Step), rimasto in avanscoperta per 50 chilometri con lo statunitense Larry Warbasse (Tudor Pro Cycling Team). Rientrato questo tentativo ai meno trenta dal traguardo, le squadre dei velocisti non hanno più lasciato spazio a nessuno. Senza storia la volata con Wout Van Aert (Visma Lease a Bike) che ha pilotato Brennan fino ai 200 metri con gli altri contendenti già distanziati d’una macchina.

Domani andrà in scena la dodicesima tappa in cui si tornerà a lottare per la classifica. Si pedalerà per 167 chilometri da Vera fino in vetta a Calar Alto con un dislivello complessivo di ben 4.460 metri. Superati i tre ostacoli iniziali, il Puerto de Los Barrancos, l’Alto Cóbdar e il Collado García, la gara entrerà nel vivo ai meno 44 dal traguardo con l’ascesa all’Alto de Velefique, 13 chilometri al 7% di cui l’ultimo comprendente punte al 15%. Al termine della successiva discesa inizierà l’erta conclusiva, 15.500 metri al 6%. Sebbene non proibitiva, a rendere dura questa ultima salita sarà la stanchezza accumulata dai corridori nel corso della giornata.

Simone Gambino
Simone Gambino, nato a Roma nel 1958, scrive di storia e ciclismo.
Ti potrebbe interessare
Sport / Champions League 2026 2027: l’elenco delle partite in onda in esclusiva su Amazon Prime Video
Sport / Vuelta a Espana 2026: a Elche vince a sorpresa Tronchon
Sport / Lecce Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Ti potrebbe interessare
Sport / Champions League 2026 2027: l’elenco delle partite in onda in esclusiva su Amazon Prime Video
Sport / Vuelta a Espana 2026: a Elche vince a sorpresa Tronchon
Sport / Lecce Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Vuelta a Espana 2026: Mas vince e consolida la maglia roja
Sport / Cagliari Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Napoli Como streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Vuelta a Espana 2026: cade e si ritira Pogacar, vince Coquard
Sport / Juventus Parma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Vuelta a Espana 2026: una doppietta in onore di Sua Maestà
Sport / Milan Venezia streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Ricerca