Champions League 2026 2027: l’elenco delle partite in onda in esclusiva su Amazon Prime Video. Streaming e tv, dove vedere, quali sono, come funziona

Ritorna la Champions League con l’edizione 2026 2027 che vedrà protagoniste quattro squadre italiane: Inter, Napoli, Roma e Como. La Coppa dei Campioni viene trasmessa in diretta tv e in streaming su Sky e Amazon che detengono i diritti della manifestazione calcistica europea più prestigiosa. In particolare, su Sky e NOW vengono trasmesse 185 partite su 203, finale compresa; Amazon detiene invece i diritti in esclusiva assoluta della miglior partita del mercoledì per ogni turno, per un totale di 18 match. La piattaforma streaming ha annunciato le partite che trasmetterà in esclusiva per la Fase Campionato, il girone unico composto da otto giornate. Ovviamente si tratta di match che vedono coinvolte le squadre italiane.

Mercoledì 9 settembre ore 21.00 – Napoli vs Arsenal

Mercoledì 14 ottobre ore 21.00 – Roma vs Real Madrid

Mercoledì 21 ottobre ore 21.00 – Inter vs Shakhtar

Mercoledì 4 novembre ore 21.00 – Porto vs Napoli

Mercoledì 25 novembre ore 21.00 – Paris Saint Germain vs Roma

Mercoledì 9 dicembre ore 21.00 – Borussia Dortmund vs Inter

Come annunciato da Prime Video, “la partita della settima e dell’ottava giornata verranno scelte successivamente in base all’andamento delle squadre italiane nella classifica unica della League Phase della UEFA Champions League, per garantire ai clienti Prime i match più interessanti”. Anche nella successiva fase a eliminazione diretta Prime Video potrà scegliere il miglior match del mercoledì da trasmettere in esclusiva, dando sempre precedenza alle partite delle italiane.

Ricchissima la squadra di opinionisti e giornalisti pronti a raccontare la Champions League 2026 2027. I presentatori sono Giulia Mizzoni e Marco Cattaneo, con Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani collegati da bordocampo; la telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini con Massimo Ambrosini al commento tecnico; e tra gli altri esperti ed opinionisti scenderanno in campo anche Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni, Fernando Llorente, Cristiana Girelli, Federico Balzaretti e Gianpaolo Calvarese. Match, show pre-partita e post-partita con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand su Prime Video, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi, fa sapere la piattaforma.

Come e dove vedere in tv e streaming le partite su Amazon Prime Video

Amazon Prime Video è incluso nell’abbonamento di Amazon Prime, il cui costo è di 4,99 € al mese oppure 49,90 € all’anno, e comprende anche i servizi classici collegati ad Amazon, leader nello shopping online. I nuovi iscritti al servizio possono usufruire di un periodo di prova gratuito di un mese, al termine del quale decideranno se sottoscrivere l’abbonamento vero e proprio oppure no. Per vedere le partite, e in generale i servizi di Amazon Prime Video, si dovrà scaricare l’app su una tv o su un qualsiasi dispositivo mobile, o accedere tramite il sito della piattaforma.