Juventus Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Juventus Milan streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

JUVENTUS MILAN STREAMING TV – Oggi, domenica 6 settembre 2026, alle ore 20,45 Juventus e Milan scendono in campo all’Allianz Stadium di Torino, partita valida per la terza giornata della Serie A 2026-2027. Dove vedere Juventus Milan in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Juventus e Milan sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Juventus Milan è in programma per le ore 20,45 di oggi, domenica 6 settembre 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Juventus Milan in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceiçao; Nico Gonzalez, Boga; Kolo Muani.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah; Estupinan; Rabiot, Cisse; Ramos.