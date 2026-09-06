Vuelta a Espana 2026: a Cordoba contro Wout non c’è niente da fare

Il belga Wout Van Aert (Visma Lease a Bike) ha vinto la quindicesima tappa della 81ma Vuelta a Espana lungo i 110 chilometri da Palma del Río a Córdoba, percorrendo la distanza in 2h35’00” alla media di 42,7 kmh. Il fuoriclasse fiammingo ha preceduto, in una volata ristretta di cinque corridori, l’italiano Alessandro Romele (XDS Astana Team) e il connazionale Thibau Nys (Lidl Trek). Resta invariata la classifica generale con la maglia roja sulle spalle dello spagnolo Enric Mas (Movistar Team) che può vantare un margine di 2’06” sull’austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) e di 2’10” sullo sloveno Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe).

La frazione odierna, originariamente, avrebbe dovuto disputarsi sulla distanza di 190 chilometri. Tuttavia, a causa delle temperature elevate oltre i 40°, gli organizzatori hanno deciso di ridurre la gara a 110 chilometri, mantenendo invariate le sedi di partenza e d’arrivo ma eliminando il primo tratto comprendente il GPM dell’Alto de Villaviciosa de Cordoba. Su una distanza ridotta si è assistito a una corsa scoppiettante che ha vissuto il suo momento decisivo in prossimità dello sprint intermedio di Santa Maria de Trassierra ai meno 35 dal traguardo. Si sono avvantaggiati il belga Ramses Debruyne (Alpecin Premier Tech) e il norvegese Andreas Leknessund (Uno-X Mobility). Successivamente, sui due battistrada si sono riportati Nys, Romele e Van Aert. Il quintetto ha subito trovato l’accordo, rendendo vani i velleitari tentativi di ricucitura da parte del gruppo. Un gioco da ragazzi lo sprint per Wout che si è così ripetuto sul traguardo che l’aveva già visto trionfare due anni fa.

Domani avrà luogo il secondo, e ultimo, giorno di riposo. Martedì si riprenderà con la sedicesima tappa. Sarà una pedalata decisamente abbordabile quella che porterà i corridori, lungo 181 chilometri, da Cortegana a La Rábida (Palos de la Frontera). Con un percorso così facile, l’unico potenziale problema lo potrebbe causare il vento proveniente dal mare.