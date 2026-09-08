Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:12
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Sport
Sport

Vuelta a Espana 2026: Brennan, un poker in onore di Cristoforo Colombo

Immagine di copertina
Foto AGF
di Simone Gambino

L’inglese Matthew Brennan (Visma Lease a Bike) ha vinto in volata la sedicesima tappa della 81ma Vuelta a Espana lungo i 181 chilometri che hanno portato i corridori da Cortegana a La Rábida (Palos de la Frontera) nel tempo di 3h56’33” alla media di 45,9 kmh. Il ventunenne di Darlington, nel conquistare il suo ventiquattresimo successo da professionista, ha preceduto il francese Bryan Coquard (Cofidis) e il belga Vito Braet (Lotto Intermarchè).

Resta immutata la classifica generale con la maglia roja sulle spalle dello spagnolo Enric Mas (Movistar Team) che può vantare un margine di 2’06” sull’austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) e di 2’10” sullo sloveno Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe).

Superato il secondo giorno di riposo, oggi è andata in scena una frazione scontata. Dopo una dozzina di chilometri sono andati in avanscoperta in cinque: il fiammingo Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates XRG), il francese Valentin Madouas (Groupama FDJ), il danese Simon Dalby (Uno-X Mobility), il tedesco Jasha Sutterlin (Team Jayco AlUla) e lo svizzero Roland Thallman (Tudor Pro Cycling Team).

Raggiunto un vantaggio massimo di 2’45” al 50° chilometro, il drappello degli attaccanti è stato, a questo punto, messo nel mirino dal gruppo che ha rapidamente dimezzato il margine per poi mantenere le distanze. Ripresi i fuggitivi a 20 dal traguardo, c’è stato qualche tentativo di creare dei ventagli sfruttando il vento proveniente dall’oceano. Pur non avendo successo, questi scatti hanno causato l’allungamento del plotone. Come nelle tre precedenti occasioni, è stato Wout Van Aert (Visma Lease a Bike) a portare Brennan in carrozza fino ai 200 metri lanciandolo verso una vittoria incontrastata.

Domani sarà la volta della diciassettesima tappa che, a meno di clamorose sorprese, dovrebbe ricalcare l’andamento di quella odierna. Si pedalerà per 185 chilometri da Dos Hermanas a Siviglia lingo un tracciato pianeggiante. Dopo aver onorato Cristoforo Colombo nel luogo in cui salpò per il nuovo mondo, riuscirà Brennan a rendere omaggio anche a Figaro?

Simone Gambino
Simone Gambino, nato a Roma nel 1958, scrive di storia e ciclismo.
Ti potrebbe interessare
Sport / Real Madrid Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League
Sport / “Fanno troppo chiasso”: Wimbledon dice stop agli influencer, niente accrediti nel 2027
Sport / Vuelta a Espana 2026: a Cordoba contro Wout non c’è niente da fare
Ti potrebbe interessare
Sport / Real Madrid Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League
Sport / “Fanno troppo chiasso”: Wimbledon dice stop agli influencer, niente accrediti nel 2027
Sport / Vuelta a Espana 2026: a Cordoba contro Wout non c’è niente da fare
Sport / Juventus Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Vuelta a Espana 2026: Brenner conquista La Pandera, Mas consolida la Roja
Sport / Roma Atalanta streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Inter Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Vuelta a Espana 2026: Van Aert lascia il segno
Sport / Vuelta a Espana 2026: Omrzel, prima vittoria sul Calar Alto
Sport / Vuelta a Espana 2026: anche senza Garcia, Brennan fa tris a Lorca
Ricerca