Vuelta a Espana 2026: Brennan, un poker in onore di Cristoforo Colombo

L’inglese Matthew Brennan (Visma Lease a Bike) ha vinto in volata la sedicesima tappa della 81ma Vuelta a Espana lungo i 181 chilometri che hanno portato i corridori da Cortegana a La Rábida (Palos de la Frontera) nel tempo di 3h56’33” alla media di 45,9 kmh. Il ventunenne di Darlington, nel conquistare il suo ventiquattresimo successo da professionista, ha preceduto il francese Bryan Coquard (Cofidis) e il belga Vito Braet (Lotto Intermarchè).

Resta immutata la classifica generale con la maglia roja sulle spalle dello spagnolo Enric Mas (Movistar Team) che può vantare un margine di 2’06” sull’austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) e di 2’10” sullo sloveno Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe).

Superato il secondo giorno di riposo, oggi è andata in scena una frazione scontata. Dopo una dozzina di chilometri sono andati in avanscoperta in cinque: il fiammingo Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates XRG), il francese Valentin Madouas (Groupama FDJ), il danese Simon Dalby (Uno-X Mobility), il tedesco Jasha Sutterlin (Team Jayco AlUla) e lo svizzero Roland Thallman (Tudor Pro Cycling Team).

Raggiunto un vantaggio massimo di 2’45” al 50° chilometro, il drappello degli attaccanti è stato, a questo punto, messo nel mirino dal gruppo che ha rapidamente dimezzato il margine per poi mantenere le distanze. Ripresi i fuggitivi a 20 dal traguardo, c’è stato qualche tentativo di creare dei ventagli sfruttando il vento proveniente dall’oceano. Pur non avendo successo, questi scatti hanno causato l’allungamento del plotone. Come nelle tre precedenti occasioni, è stato Wout Van Aert (Visma Lease a Bike) a portare Brennan in carrozza fino ai 200 metri lanciandolo verso una vittoria incontrastata.

Domani sarà la volta della diciassettesima tappa che, a meno di clamorose sorprese, dovrebbe ricalcare l’andamento di quella odierna. Si pedalerà per 185 chilometri da Dos Hermanas a Siviglia lingo un tracciato pianeggiante. Dopo aver onorato Cristoforo Colombo nel luogo in cui salpò per il nuovo mondo, riuscirà Brennan a rendere omaggio anche a Figaro?