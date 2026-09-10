Fenerbahce Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League

FENERBAHCE ROMA STREAMING TV – Questa sera, giovedì 10 settembre 2026, alle ore 21 Fenerbahce e Roma scendono in campo allo stadio Şükrü Saraçoğlu di Istanbul, partita valida per league phase della Uefa Champions League 2026-2027. Dove vedere il match Fenerbahce Roma in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della massima competizione europea nel dettaglio:

Fenerbahce Roma: dove vederla in tv

La partita di Champions League tra Fenerbahce e Roma sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Fenerbahce Roma è in programma per le ore 21 di oggi, giovedì 10 settembre 2026.

Dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita di Champions League Fenerbahce Roma sarà visibile tramite la piattaforma a pagamento – riservata agli abbonati Sky – SkyGo e su NOW. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Partita: Fenerbahce-Roma

Fenerbahce-Roma Dove : stadio Şükrü Saraçoğlu, Istanbul

: stadio Şükrü Saraçoğlu, Istanbul Data: giovedì 10 settembre 2026

giovedì 10 settembre 2026 Ore: 21

21 Canale tv: Sky Sport

Sky Sport Streaming: SkyGo, NOW

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita di Champions League Fenerbahce Roma in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di questa sera:

FENERBAHÇE (4-2-3-1): Ederson Moraes; N. Semedo, Skriniar (c), N. Aké, Archie Brown; Kanté, Amrabat; Greenwood, Marco Asensio, Akturkoglu; Muriqi. Allenatore: Kartal.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ndicka, G. Mancini, Hermoso; N. Molina, Manu Koné, Cristante (c), Wesley França; Rodrigo Mora, Dybala; Malen. Allenatore: Gasperini.