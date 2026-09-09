Napoli Arsenal streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League

NAPOLI ARSENAL STREAMING TV – Questa sera, mercoledì 9 settembre 2026, alle ore 21 Napoli e Arsenal scendono in campo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, partita valida per la League phase della Uefa Champions League 2026-2027. Dove vedere il match Napoli Arsenal in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della massima competizione europea nel dettaglio:

Napoli Arsenal: dove vederla in tv e live streaming

La partita di Champions League tra Napoli e Arsenal sarà visibile in diretta tv e live streaming, in esclusiva, su Amazon Prime Video. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Napoli Arsenal è in programma per le ore 21 di oggi, mercoledì 9 settembre 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Partita: Napoli-Arsenal

Napoli-Arsenal Dove : stadio Diego Armando Maradona, Napoli

: stadio Diego Armando Maradona, Napoli Data: mercoledì 9 settembre 2026

mercoledì 9 settembre 2026 Ore: 21

21 Streaming: Amazon Prime Video

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Napoli Arsenal in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di questa sera alle ore 21:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (c), Amir Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Zambo Anguissa, Lobotka, De Bruyne; David Neres, Hojlund, Alisson Santos. Allenatore: Allegri.

ARSENAL (4-3-3): Raya; J. Timber, Saliba, Gabriel Magalhães, Calafiori; Odegaard (c), Bruno Guimarães, D. Rice; Saka, Havertz, Tzolis. Allenatore: Arteta.