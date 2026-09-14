Torino Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Torino Roma streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

TORINO ROMA STREAMING TV – Oggi, lunedì 14 settembre 2026, alle ore 18,30 Torino e Roma scendono in campo allo stadio Grande Torino di Torino, partita valida per la quarta giornata della Serie A 2026-2027. Dove vedere Lazio Milan in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Torino e Roma sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Torino Roma è in programma per le ore 18,30 di oggi, lunedì 14 settembre 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Torino Roma in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

TORINO (3-4-2-1): Perri; Comuzzo, Ismajli, Comert; Fortini, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Vlasic, Adams; Simeone. All. Abate

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Mora; Malen. All. Gasperini