Napoli Bologna streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Napoli Bologna streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

NAPOLI BOLOGNA STREAMING TV – Oggi, domenica 13 settembre 2026, alle ore 18 Napoli e Bologna scendono in campo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, partita valida per la quarta giornata della Serie A 2026-2027. Dove vedere Napoli Bologna in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Napoli e Bologna sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Napoli Bologna è in programma per le ore 18 di oggi, domenica 13 settembre 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Napoli Bologna in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Spinazzola; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Neres. All. Allegri

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Holm, Heggem, Theate, Miranda; Odgaard, Ferguson, Pobega; Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi. All. Tedesco