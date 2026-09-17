Juventus NEC streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Europa League

JUVENTUS NEC STREAMING TV – Questa sera, giovedì 17 settembre 2026, alle ore 21 Juventus e NEC scendono in campo all’Allianz Stadium di Torino, partita valida per la League phase della Uefa Europa League 2026-2027. Dove vedere Juventus NEC in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Juventus NEC: dove vederla in tv

La partita di Europa League tra Juventus e NEC sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Juventus NEC è in programma per le ore 21 di oggi, 17 settembre 2026.

Dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita di Europa League Juventus NEC sarà visibile tramite la piattaforma, riservata agli abbonati Sky, SkyGo, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate, e su NOW. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Partita: Juventus-NEC

Juventus-NEC Dove: Allianz Stadium, Torino

Allianz Stadium, Torino Data: giovedì 17 settembre 2026

giovedì 17 settembre 2026 Ore: 21

21 Canale tv: Sky Sport

Sky Sport Streaming: SkyGo, Now

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Juventus NEC in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly, Çelik; Douglas Luiz, Koopmeiners; F.Conceição, Nico González, Alajbegovic; Woltemade. All. Luciano Spalletti

NIJMEGEN (3-4-2-1): Crettaz; Storm, Sandler, Kabar; Tahaui, Nejasmic, Geiger, Bischoff; Chery, Lobreton; Sierhuis. All. Dick Schreuder