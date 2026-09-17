Juventus NEC streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Europa League
Juventus NEC streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Europa League
JUVENTUS NEC STREAMING TV – Questa sera, giovedì 17 settembre 2026, alle ore 21 Juventus e NEC scendono in campo all’Allianz Stadium di Torino, partita valida per la League phase della Uefa Europa League 2026-2027. Dove vedere Juventus NEC in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:
Juventus NEC: dove vederla in tv
La partita di Europa League tra Juventus e NEC sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Juventus NEC è in programma per le ore 21 di oggi, 17 settembre 2026.
Dove vedere la partita in live streaming
In live streaming la partita di Europa League Juventus NEC sarà visibile tramite la piattaforma, riservata agli abbonati Sky, SkyGo, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate, e su NOW. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.
- Partita: Juventus-NEC
- Dove: Allianz Stadium, Torino
- Data: giovedì 17 settembre 2026
- Ore: 21
- Canale tv: Sky Sport
- Streaming: SkyGo, Now
Le probabili formazioni
Abbiamo visto dove vedere Juventus NEC in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly, Çelik; Douglas Luiz, Koopmeiners; F.Conceição, Nico González, Alajbegovic; Woltemade. All. Luciano Spalletti