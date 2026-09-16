Milan Benfica streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Europa League

MILAN BENFICA STREAMING TV – Questa sera, mercoledì 16 settembre 2026, alle ore 21 Milan e Benfica scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la League phase della Uefa Europa League 2026-2027. Dove vedere Milan Benfica in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Milan Benfica: dove vederla in tv

La partita di Europa League tra Milan e Benfica sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Milan Benfica è in programma per le ore 21 di oggi, 16 settembre 2026.

Dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita di Europa League Milan Benfica sarà visibile tramite la piattaforma, riservata agli abbonati Sky, SkyGo, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate, e su NOW. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Partita: Milan-Benfica

Milan-Benfica Dove: Stadio San Siro, Milano

Stadio San Siro, Milano Data: mercoledì 16 settembre 2026

mercoledì 16 settembre 2026 Ore: 21

21 Canale tv: Sky Sport

Sky Sport Streaming: SkyGo, Now

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Milan Benfica in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Jashari; Diego Moreira; Pulisic, Rabiot; Goncalo Ramos.

BENFICA (4-2-3-1): Soares; Bah, Tomás Araújo, Lenglet, Dahl; Barreiro, Joao Palhinha; Rafa Silva, Sudakov, Prestianni; Pavlidis.