Inter Udinese streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Inter Udinese streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

INTER UDINESE STREAMING TV – Oggi, lunedì 14 settembre 2026, alle ore 20,45 Inter e Udinese scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la quarta giornata della Serie A 2026-2027. Dove vedere Inter Udinese in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Inter e Udinese sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Inter Udinese è in programma per le ore 20,45 di oggi, lunedì 14 settembre 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Inter Udinese in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Esposito, Lautaro. All. Chivu

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara; Unai Gomez, Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic