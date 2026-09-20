Juventus Atalanta streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Juventus Atalanta streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

JUVENTUS ATALANTA STREAMING TV – Oggi, domenica 20 settembre 2026, alle ore 18 Juventus e Atalanta scendono in campo all’Allianz Stadium di Torino, partita valida per la quinta giornata della Serie A 2026-2027. Dove vedere Juventus Atalanta in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Juventus e Atalanta sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Juventus Atalanta è in programma per le ore 18 di oggi, domenica 20 settembre 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Juventus Atalanta in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik; Koopmeiners, Douglas Luiz; Conceicao, Gonzalez N., Alajbegovic; Kolo Muani. All. Spalletti.

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Kolasinac; Samardzic, Gaetano, Ederson D.S.; De Ketelaere, Scamacca, Rowe. All. Sarri.