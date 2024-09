Thomas Ceccon contro Federica Pellegrini: “Non rappresenta niente”

Durissimo attacco di Thomas Ceccon, il nuotatore italiano vincitore della medaglia d’oro alle recenti Olimpiadi di Parigi nei 100 metri dorso, nei confronti di Federica Pellegrini.

Intervistato dal Corriere della Sera, infatti, l’atleta ha dichiarato che per lui la campionessa non rappresenta “niente”. L’azzurra ha infatti spiegato: “Non è mai venuta a dirmi una parola. Si fa i fatti suoi e io mi faccio i fatti miei. L’ho vista allenarsi tantissimo. L’ho ammirata come sportiva. Per il resto, sinceramente no”.

Nell’intervista, poi, Ceccon ha raccontato la sua ossessione per l’oro olimpico rivelando di aver “predetto” la vittoria alle Olimpiadi al suo allenatore quando aveva appena 15 anni: “Mi disse di darmi una calmata, ma io dentro di me sentivo che sarebbe successo”.

“Avevo già fatto il record del mondo, che è più difficile, ma meno importante: magari resiste dieci anni, però prima o poi sarà battuto. La medaglia d’oro, invece, nessuno potrà mai portartela via” ha aggiunto l’atleta.

Il nuotatore, poi, rivela di essere una persona molto ansiosa anche se non la vive come una cosa necessariamente negativa: “È giusto avere l’ansia. Vuol dire che ci tieni e che stai provando a fare qualcosa di importante. Non c’è un metodo per superarla: te la tieni e cerchi di trasformarla in adrenalina”.

Lo stimolo a superare i propri limiti e a vincere l’oro olimpico arriva da una delusione amorosa: “La motivazione all’inizio è venuta da un tradimento scoperto sui social. Ho visto la ragazza che amavo su Instagram con un altro, anche se lei ha provato a negare”.

“Avevo diciotto anni, mi sono gettato nel nuoto e nelle gare anche per sfogare la rabbia, perché avevo qualcosa in più da dimostrare a qualcuno. Il dolore ti tira fuori il meglio” aggiunge Ceccon.

Le Olimpiadi lo hanno consacrato anche come un sex symbol, ma l’atleta a proposito dichiara: “Non ho mai pensato di essere bello. Sono trasandato, d’inverno mi lascio crescere i capelli, ho foto orribili”.

Thomas Ceccon, poi, rivela di essersi lasciato con la fidanzata poco prima di partire per Parigi: “Stavo bene con lei ma cerchiamo cose diverse: lei una famiglia, io ho altre due Olimpiadi davanti. È difficile fare insieme l’atleta e il fidanzato”.