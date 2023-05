Federica Pellegrini: “Su di me c’è sempre un’attenzione morbosa. Figli? Si possono anche non fare”

Federica Pellegrini: “Su di me c’è sempre un’attenzione morbosa”

Federica Pellegrini continua a girare l’Italia per presentare la sua autobiografia, Oro, in cui ripercorre la sua carriera, ma anche la sua vita privata rivelando dettagli spesso anche piccanti.

Ospite del Circolo Aniene di Roma, dove la campionessa olimpica si allenava prima del ritiro, a proposito del libro l’ex nuotatrice ha dichiarato: “Non è un libro scritto per ripicca ma la mia storia raccontata dalla mia voce. Tra me e quello che veniva pubblicato allora c’erano dei filtri e mille persone”.

Nel volume, la sportiva ha raccontato diversi aneddoti riguardanti la sua vita privata, tra cui anche il triangolo amoroso con Luca Marin e Filippo Magnini.

Gossip / Federica Pellegrini e il sesso a Pechino Express, il marito Matteo Giunta: “È importante, che tu sia a casa a Verona o in Cambogia” Gossip / Federica Pellegrini e il triangolo amoroso con Marin e Magnini, il retroscena della clamorosa lite

“Sono una donna seria ed equilibrata – ha aggiunto Federica Pellegrini – spesso mi chiedono se avrò figli: in questa epoca si possono anche non fare”.

“Allenare? A spot, non di più. Su di me c’è sempre un’attenzione morbosa. Nel testo ho parlato delle mie storie d’amore importanti. Sono una persona che quando si lega lo fa seriamente. Sono state storie, le mie, vissute in età molto diverse. Poi mi sono sposata”.