Federica Pellegrini e il triangolo con Marin e Magnini: il retroscena della lite

Nel suo libro autobiografico Oro, Federica Pellegrini svela un clamoroso retroscena sul triangolo amoroso con Luca Marin e Filippo Magnini raccontando anche una furiosa lite che i tre hanno avuto nel 2011 durante i Mondiali di nuoto a Shanghai.

La campionessa olimpica racconta che, prima di interrompere la relazione con il suo ex, il nuotatore Luca Marin, si era resa conta di essersi “innamorata come un’adolescente” di un altro.

L’altro era proprio Filippo Magnini, collega di entrambi, con il quale poi instaurerà una lunga relazione. Alcune settimane prima dei Mondiali, Federica Pellegrini rivela che Luca Marin si era accorto che qualcosa tra i due non andasse: “Ha cominciato a stare male, a non mangiare e a dimagrire tantissimo. Era sospettoso, inquieto. E non aveva torto”.

Gossip / La rivelazione shock di Federica Pellegrini: “Mi ingozzavo di cibo, poi la notte vomitavo tutto” TV / Pechino Express, Federica Pellegrini sbotta contro il marito Matteo Giunta: “Non ti accorgi mai di un ca**o di niente”

La Divina, poi, lascia il suo fidanzato: “Il giorno in cui lo avevo lasciato mi aveva chiesto se c’era un altro e io avevo negato”.

Ma Luca Marin continua a sospettare che la sua ex abbia un altro e, la sera successiva, mentre Federica Pellegrini si reca nella stanza di Filippo Magnini viene sorpresa proprio dal suo ex: “Ma potevo mai sapere che lui stava appostato dietro lo spioncino per sorprendermi?”.

Lui va su tutte le furie, lei prova a calmarlo e le acque si calmano, ma solo apparentemente. Due giorni dopo, infatti, scoppia la bomba: “Apro la porta, esco dalla camera, mi guardo in giro: via libera. Raggiungo la stanza di Filippo, ma sul più bello sentiamo picchiare selvaggiamente contro la porta: ho sentito tutto, uscite fuori o vi ammazzo! Io e Filippo non apriamo. Luca è fuori di sé, sarebbe finita a botte”.

Intervengono i dirigenti della Nazionale, che poi chiedono un confronto tra Luca Marin e Federica Pellegrini: “Scendo, sono tranquilla, non mi importa niente, non ho fatto niente di male, sono solo affari miei. Luca urla, ti rendi conto di quello che fai? Che io sto male? Scusa, gli rispondo io, ci siamo lasciati due giorni fa quindi posso fare quello che mi pare. Più esattamente, dico di fronte ai dirigenti della Federazione, posso scopare con chi voglio”.