Federica Pellegrini e il sesso a Pechino Express con il marito

Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta tornano a parlare della loro esperienza a Pechino Express, l’adventure game in onda su SkyUno terminato lo scorso giovedì, che ha visto la coppia classificarsi al secondo posto.

“Vincere la finale sarebbe stato qualcosa in più, ma non toglie nulla a quello che abbiamo fatto. Era importante per noi vivere tutto il programma e non venire eliminati” ha dichiarato Federica Pellegrini a Vanity Fair.

Il marito Matteo Giunta, con il quale la Divina formava la coppia dei “Novelli Sposi”, ha invece parlato di un tema scottante, ovvero se i due abbiano fatto sesso durante il reality.

Giunta non è stato esplicito, ma ha fatto capire cosa potrebbe essere successo a telecamere spente: “Sesso a Pechino Express? È stata una luna di miele. C’è chi consuma e chi no, non è necessario. Il sesso, in generale, è importante. Che tu sia a casa a Verona o in Cambogia. La lascio così, sul vago”.

Sui figli, invece, Giunta ha risposto: “Mi spiace che sia così ricorrente. Uno degli scopi della vita è avere un figlio o dei figli. Se arriveranno, li accetteremo con gioia, ma non possono diventare un chiodo fisso. Ora come ora dobbiamo cercare di essere felici”.