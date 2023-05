Pechino Express, Barbara Prezia provoca nuovamente Federica Pellegrini: “Inquadro la perdente” | VIDEO

Pechino Express, Barbara Prezia provoca Federica Pellegrini | VIDEO

Barbara Prezia provoca nuovamente Federica Pellegrini durante la finale di Pechino Express: la modella, che partecipava all’adventure game in coppia con l’ex Miss Italia Carolina Stramare, con la quale formava la coppia delle “Mediterranee”, ha infatti lanciato una frecciatina all’ex campionessa olimpica nel corso del party andato in scena in occasione della finale del reality, in onda su Sky Uno nella serata di giovedì 11 maggio.

I protagonisti del programma, infatti, si sono riuniti in una location di Milano per scoprire insieme quale fosse la coppia vincitrice della trasmissione.

A trionfare sono stati gli “Italoamericani”, ovvero la coppia formata da Joe Bastianich e Andrea Belfiore, che in finale hanno sconfitto i “Novelli Sposi”, ovvero Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta. Terze classificate, invece, le “Mediterranee”.

E proprio Barbara Prezia delle “Mediterranee” durante una diretta sul suo profilo Instagram nella quale ha celebrato la vittoria degli “Italoamericani” ha provocato Federica Pellegrini affermando: “Inquadro la perdente”.

“Ah, inquadro la perdente, aspetta aspetta la inquadro” + risata finale… forse Federica Pellegrini la deve abbassare di altri 10 cm #pechinoexpress pic.twitter.com/ueOyqFghH1 — Gio_m 🌎🌍🌏 (@vitabanale) May 11, 2023

Che tra le due non scorresse buon sangue lo si era già capito proprio durante la trasmissione quando Barbara Prezia aveva attaccato Matteo Giunta esclamando “Guarda ai tuoi di valori, che forse te li sei dimenticati” con Federica Pellegrini che aveva difeso il marito replicando: “Bella, ferma con le parole che ti accorcio veramente di altri 10 centimetri”.