Pechino Express, Barbara Prezia contro Giorgia Soleri: “Partecipa solo per dire che ha la malattia della vulva”

Pechino Express, Barbara Prezia contro Giorgia Soleri

Polemiche a non finire nell’ultima puntata di Pechino Express, l’adventure game in onda su Sky Uno nella serata di giovedì 20 aprile: a far discutere sono state le parole pronunciate da Barbara Prezia, che insieme a Carolina Stramare forma la coppia delle “Mediterranee”, contro Giorgia Soleri, la compagna del frontman dei Maneskin Damiano David, che partecipa al reality con Federica Fabrizio con il nome delle “Attiviste”.

A inizio puntata, Giorgia Soleri ha ricordato di aver partecipato alla trasmissione nel tentativo di superare i suoi limiti e soprattutto nell’affrontare le malattie croniche di cui soffre, tra cui la vulvodinia e l’endometriosi.

“Non mi sento affatto ‘sporca’ per come ho giocato in questa avventura” ha dichiarato Giorgia Soleri facendo sorridere alcuni compagni di gioco.

A rincarare la dose ci ha pensato la modella Barbara Prezia, che ha commentato la partecipazione dell’influencer al reality con una frase a dir poco infelice: “Hanno preso Pechino per dire che hanno la malattia della vulva”.

La frase ha scatenato numerose polemiche nei confronti della modella che, al termine della puntata, ha avuto anche un duro battibecco con Federica Pellegrini, “Bella, ferma con le parole che ti accorcio veramente di altri 10 centimetri”.