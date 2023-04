Pechino Express, Damiano David scrive a Federica Pellegrini: la fidanzata Giorgia Soleri replica così

Pechino Express, Damiano David scrive a Federica Pellegrini: la replica di Giorgia Soleri

Triangolo social tra Federica Pellegrini, Damiano David e la fidanzata di quest’ultimo Giorgia Soleri: i tre, infatti, hanno divertito i follower con un botta e risposta sui social dopo l’ultima puntata di Pechino Express, in onda su Sky Uno nella serata di giovedì 13 aprile 2023, che vede tra le protagoniste proprio Federica Pellegrini, in gara con il marito Matteo Giunta con il quale forma la coppia dei “Novelli sposi”, e Giorgia Soleri, che partecipa all’adventure game con Federica Fabrizio con il nome delle “Attiviste”.

Il siparietto è andato in scena dopo il post di Federica Pellegrini in cui l’ex campionessa olimpica replicava alle accuse degli haters per la sua eccessiva competitività.

“Tranquilli che a stare sul ca**o perché mi piace vincere ci sono abituata… sono una donna” ha scritto Federica Pellegrini un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Parole che sono state commentate anche dal cantante dei Maneskin, Damiano David, che ha scritto: “Tifo molto più per voi che per Giorgia”.

“Povera Giorgia…ma hai visto quanto corre?!” ha replicato Federica Pellegrini, mentre, poco dopo, è arrivata anche la replica della stessa Giorgia Soleri che ha risposto al fidanzato: “Pure io onestamente”.