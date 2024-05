Eurovision 2024: cantanti e scaletta della finale

Qual è la scaletta (ordine di uscita) dei cantanti che prenderanno parte alla finale dell’Eurovision Song Contest 2024, in programma stasera – sabato 11 maggio – alle ore 20,35 su Rai 1? Questa sera si esibiranno in finalisti, tra cui la nostra Angelina Mango. Il cantante dell’Olanda è stato squalificato e non prenderà parte alla finale. Ecco l’ordine di esibizione dei 25 artisti, in rappresentanza di altrettanti Paesi, nella finale di stasera:

Svezia – Marcus & Martinus, Unforgettable Ucraina – Al’ona Al’ona & Jerry Heil, Teresa & Maria Germania – Isaak, Always on the Run Lussemburgo – Tali, Fighter Israele – Eden Golan, Hurricane Lituania – Silvester Belt, Luktelk Spagna – Nebulossa, Zorra Estonia – 5miinust & Puuluup, (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi Irlanda – Bambie Thug, Doomsday Blue Lettonia – Dons, Hollow Grecia – Marina Satti, Zari Regno Unito – Olly Alexander, Dizzy Norvegia – Gåte, Ulveham Italia – Angelina Mango, La noia Serbia – Teya Dora, Ramonda Finlandia – Windows95man feat. Henri Piispanen, No Rules! Portogallo – Iolanda, Grito Armenia – Ladaniva, Jako Cipro – Silia Kapsis, Liar Svizzera – Nemo, The Code Slovenia – Raiven, Veronika Croazia – Baby Lasagna, Rim Tim Tagi Dim Georgia – Nutsa Buzaladze, Firefighter Francia – Slimane, Mon amour Austria – Kaleen, We Will Rave

Nel corso della finale di Eurovision Song Contest 2024 sono previste l’esibizione di Loreen, vincitrice dell’edizione 2023 del concorso, la reunion della formazione dance svedese Alcazar e la celebrazione del 50ennale dalla vittoria degli Abba con «Waterloo» (protagoniste dell’omaggio saranno Charlotte Perrelli, Carola e Conchita Wurst).

Streaming e tv

Abbiamo visto la scaletta della finale dell’Eurovision Song Contest 2024, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, andrà in onda su Rai 1 stasera, sabato 11 maggio. La messa in onda sarà dalle ore 20,35. Al commento Mara Maionchi e Gabriele Corsi. Non solo tv. Sarà possibile seguire il tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi trasmessi dalla Rai tramite la connessione internet su pc, tablet e smartphone.