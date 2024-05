Perché la semifinale di Amici (il serale) 2024 non va in onda: il motivo, quando torna

Perché la semifinale di Amici (il serale) 2024 non va in onda stasera, sabato 11 maggio, come da programma? La semifinale non andrà in onda stasera per un cambio di programmazione deciso da Mediaset. L’intenzione infatti è di evitare lo scontro diretto con la finale dell’Eurovision Song Contest 2024 in onda su Rai 1 a cui prende parte la nostra Angelina Mango. Per questo motivo la semifinale del talent di Maria De Filippi slitterà di qualche ora.

Quando torna

Quando torna (viene trasmessa) la semifinale di Amici 2024, il serale su Canale 5? La messa in onda è prevista per domani, domenica 12 maggio 2024, alle ore 21,30. Nessuna cancellazione quindi, ma solo uno slittamento.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché la semifinale di Amici (il serale) 2024 non va in onda, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.