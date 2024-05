I cassamortari: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, sabato 11 maggio 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda I cassamortari, film italiano del 2022 diretto da Claudio Amendola con Massimo Ghini, Gianmarco Tognazzi e Lucia Ocone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo la morte del padre, la famiglia Pasti si ritroverà in grandi difficoltà a gestire la propria impresa di agenzie funebri che lavora da generazioni. Oltre a dover affrontare la concorrenza, i figli scoprono che il padre ha lasciato un enorme debito arretrato di decenni per mancato versamento dell’IVA. Per pagare i debiti, i Pasti puntano tutto sul funerale del celebre cantante rock Gabriele Arcangelo, deceduto accidentalmente.

Con la vedova e la giovanissima figlia Celeste, i Pasti siglano un accordo per il servizio, onde ripagare i debiti, ma presto le richieste bizzarre della vedova e di Celeste, per lucrare sulla morte del cantante (dirette live al funerale, uno spettacolo di “resurrezione” per beneficenza), inducono i Pasti ad agire contro i loro stessi piani, scoprendo di avere una coscienza oltre che la freddezza del… “cassamortaro”.

I cassamortari: il cast

Abbiamo visto la trama de I cassamortari, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Massimo Ghini: Giovanni Pasti

Gianmarco Tognazzi: Marco Pasti

Lucia Ocone: Maria Pasti

Alessandro Sperduti: Matteo Pasti

Sonia Bergamasco: Maddalena Grandi

Piero Pelù: Gabriele Arcangelo

Alice Benvenuti: Celeste

Giuliana Lojodice: Anna

Silvia Salvatori: Simona

Antonello Fassari: dottor Antonucci

Massimo Dapporto: signor Taffo

Edoardo Leo: Giuseppe Pasti

Michele Botrugno: Antonio

Emanuel Caserio: Arturo

Chiara Becchimanzi: infermiera

Niccolò Senni: infermiere

Ludovica Modugno: vedova rancorosa

Federico Scribani: vedovo green

Pietro Romano: Giacomo

Ketty Roselli: Paola

Simone Spada: aiuto regista

Streaming e tv

Dove vedere I cassamortari in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 11 maggio 2024 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.