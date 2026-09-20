Milan Lecce streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Milan Lecce streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

MILAN LECCE STREAMING TV – Oggi, domenica 20 settembre 2026, alle ore 20,45 Milan e Lecce scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la quinta giornata della Serie A 2026-2027. Dove vedere Milan Lecce in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Milan e Lecce sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Milan Lecce è in programma per le ore 20,45 di oggi, domenica 20 settembre 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Milan Lecce in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah, Moreira; Pulisic, Rabiot; Ramos. All. Amorim.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga D., Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly L., Ilic, Maleh; Pierotti, Stulic, Monteiro. All. Di Francesco.