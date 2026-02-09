Super Bowl 2026, vincitore: chi ha vinto la finale NFL

SUPER BOWL 2026 VINCITORE – Nella notte italiana tra l’8 e il 9 febbraio 2026 al Levi’s Stadium, a Santa Clara (California) si è giocato il Super Bowl 2026 tra New England Patriots e Seattle Seahawks. A trionfare sono stati… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

Le squadre

I New England Patriots (che hanno sede a Boston) hanno vinto 10 a 7 contro i Denver Broncos, qualificandosi per il Super Bowl dopo sette anni; affronteranno i Seattle Seahawks, che non giocano la finale dal 2015 e che hanno battuto 31 a 27 i Los Angeles Rams. I Patriots hanno vinto il Super Bowl per ben sei volte (record assoluto), l’ultima risale al 2019. I Seahawks hanno fatto festa soltanto in un’occasione (nel 2014).

Lo stadio

Abbiamo visto chi ha vinto (vincitore) il Super Bowl 2026, ma dove si è giocata la partita? La finalissima NFL è stata disputata al Levi’s Stadium, uno stadio all’aperto all’avanguardia situato a Santa Clara, California (4900 Marie P. DeBartolo Way), inaugurato nel 2014 come casa dei San Francisco 49ers. Con una capacità standard di oltre 68.000 spettatori (espandibile a 75.000), è noto per la sua tecnologia avanzata, la sostenibilità ambientale e la presenza di un museo dedicato alla squadra.