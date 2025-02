A che ora inizia il Super Bowl 2025: l’orario della finale NFL

A che ora inizia il Super Bowl 2025, la finale della NFL tra Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs? Ve lo diciamo subito: la grande sfida inizierà nella notte italiana tra l’11 e 12 febbraio 2024 alle ore 00,30 (italiane), ma si potrà seguire l’evento già dalle 23,55 su Dazn. All’intervallo del match, che si giocherà al Caesars Superdome, nella città di New Orleans, in Louisiana, poi spazio al tradizionale Halftime Show, lo show musicale atteso in tutto il mondo al pari della partita che vedrà esibirsi diversi artisti. A che ora finisce il Super Bowl 2025? La chiusura dell’evento dovrebbe avvenire intorno alle ore 5 del mattino.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto a che ora inizia il Super Bowl 2025, ma dove vederlo in tv e live streaming? La finale della NFL sarà trasmessa negli Stati Uniti dalla CBS, in Italia invece sarà possibile seguirla in chiaro, gratis, su Italia 1 che manderà in onda l’evento a partire dalle 00.30 italiane. Per coloro che vorranno seguire il Super Bowl 2025 in streaming sarà possibile collegarsi a Mediaset Infinity e accedere al canale gratuito o su DAZN che, oltre al calcio, detiene i diritti tv della NFL.

Le squadre

Abbiamo visto a che ora inizia il Super Bowl 2025, ma cosa sappiamo sulle due squadre finaliste? Dopo aver sconfitto in semifinale i Buffalo Bills, i Kansas City Chiefs sono ora pronti a scendere in campo per conquistare la terza vittoria consecutiva nella finalissima. Il team di Andy Reid, capitanata da Patrick Mahomes, ha trionfato nell’edizione 2024 contro i San Francisco 49ers e, oggi, punta a portare a casa il quarto titolo in sei anni.

I Philadelphia Eagles, che hanno battuto i Washington Commanders, puntano invece alla rivincita dopo la sconfitta nell’edizione 2023 proprio contro i Chiefs. L’obiettivo, per la squadra di Jalen Hurts, è quella di riportare il Lombardi Trophy a Philadelphia, dopo sette anni.