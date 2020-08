Spezia Frosinone streaming live, tv e probabili formazioni del playoff di Serie B

SPEZIA FROSINONE STREAMING TV – Questa sera, giovedì 20 agosto 2020, alle ore 21,15 Spezia e Frosinone scendono in campo a La Spezia (a porte chiuse quindi senza tifosi, vista l’emergenza Coronavirus), partita valida per il ritorno dei playoff di Serie B 2019-2020. In palio la promozione in Serie A. Si parte dall’1-0 dei liguri nella gara d’andata. Dove vedere Spezia Frosinone in tv e live streaming? Rai, Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Spezia Frosinone: dove vederla in tv

La partita di Serie A tra Spezia e Frosinone sarà visibile in diretta tv in chiaro (gratis) su Rai 2. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Spezia Frosinone è in programma per le ore 21,15 di oggi, giovedì 20 agosto 2020.

Dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita di Serie A Spezia e Frosinone sarà visibile tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione via mail o social) RaiPlay.it e su DAZN. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Spezia Frosinone in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Erlic, Terzi, Vitale; Bartolomei, M. Ricci, Maggiore; Nzola, Galabinov, Gyasi.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Salvi, Rohden, Maiello, Haas, Beghetto; Ciano, Novakovich.

