Sorteggio ottavi Europa League streaming e tv: dove vederlo in diretta

Sorteggio ottavi Europa League 2020 streaming e tv: dove vederlo LIVE

SORTEGGIO OTTAVI EUROPA LEAGUE STREAMING TV – Oggi, venerdì 28 febbraio 2020, alle ore 13 a Nyon (Svizzera) va in scena il sorteggio degli ottavi di finale dell’Europa League 2019-2020. Ieri sera si sono infatti giocate (alle ore 18,55 e alle ore 21) le gare di ritorno dei sedicesimi che hanno indicato le 16 squadre rimaste in corsa nella competizione europea.

Dove vedere il sorteggio degli ottavi di finale dell’Europa League 2020? Sky Sport? Eurosport? Dazn? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Sorteggio ottavi: data e ora

Il sorteggio dal quale usciranno gli accoppiamenti per gli ottavi di finale si svolgerà oggi, venerdì 28 febbraio 2020, alle ore 13 presso la sede UEFA di Nyon (Svizzera). Al sorteggio partecipano le sedici squadre che supereranno i sedicesimi di finale. Non sono previste teste di serie e sono ammessi confronti tra squadre della stessa nazione. Eventuali limitazioni verranno annunciate prima del sorteggio.

Le partite di andata si disputeranno il 12 marzo, mentre quelle di ritorno il 19 marzo. I quarti di finale di andata si disputeranno invece il 9 aprile, con le gare di ritorno fissate per il 16 aprile. Le semifinali sono invece programmate per il 30 aprile (andata) e per il 7 maggio (ritorno).

Sorteggio ottavi Europa League: le squadre qualificate

Queste, le squadre che parteciperanno al sorteggio di oggi (sono 15 più la vincente di Salisburgo-Francoforte, rinviata a questa sera per maltempo):

Basilea

Copenhagen

Getafe

Inter

Istanbul Basaksehir

LASK Linz

Bayer Leverkusen

Manchester United

Olympiakos

Rangers Glasgow

Roma

Siviglia

Shakhtar Donetsk

Wolfsburg

Wolverhampton

vincente Salisburgo-Francoforte

Sorteggio ottavi Europa League: dove vederlo in tv e streaming

Il sorteggio in programma oggi, 28 febbraio, sarà trasmesso in diretta tv dalle ore 13 su Sky Sport 24 (canale 200 del satellite e canali 471 e 481 del digitale terrestre) e su Sky Sport Football (canale 203 del satellite).

Gli abbonati alla tv satellitare potranno seguire la partita anche in diretta streaming attraverso Sky Go, su PC e notebook e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.

Il sorteggio per gli ottavi di finale della Uefa Europa League sarà trasmesso anche sulla piattaforma di sport in streaming DAZN, attraverso i canali Eurosport. L’evento sarà visibile in diretta su Eurosport 1, a partire dalle ore 13.

