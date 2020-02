Sorteggio ottavi Europa League diretta LIVE: aggiornamenti in tempo reale

SORTEGGIO OTTAVI EUROPA LEAGUE DIRETTA LIVE – Oggi, venerdì 28 febbraio 2020, alle ore 13 a Nyon (Svizzera) va in scena il sorteggio degli ottavi di finale dell’Europa League 2019-2020. TPI seguirà LIVE l’evento con una diretta testuale. Scoprite con noi gli otto accoppiamenti!

Sorteggio ottavi Europa League: la diretta

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

Ci siamo quasi: tra qualche ora le 16 squadre qualificate agli ottavi di Europa League conosceranno le rispettive avversarie negli ottavi di finale. Tutti tranne coloro che pescheranno la vincente di Salisburgo-Eintracht, gara rinviata ieri a causa del maltempo. Seguite il sorteggio con noi!

Sorteggio ottavi Europa League: le squadre qualificate

Queste, le squadre che parteciperanno al sorteggio di oggi (sono 15 più la vincente di Salisburgo-Francoforte, rinviata a questa sera per maltempo):

Basilea

Copenhagen

Getafe

Inter

Istanbul Basaksehir

LASK Linz

Bayer Leverkusen

Manchester United

Olympiakos

Rangers Glasgow

Roma

Siviglia

Shakhtar Donetsk

Wolfsburg

Wolverhampton

vincente Salisburgo-Francoforte

Sorteggio ottavi Europa League: dove vederlo in tv e streaming

Il sorteggio in programma oggi, 28 febbraio, sarà trasmesso in diretta tv dalle ore 13 su Sky Sport 24 (canale 200 del satellite e canali 471 e 481 del digitale terrestre) e su Sky Sport Football (canale 203 del satellite).

Gli abbonati alla tv satellitare potranno seguire la partita anche in diretta streaming attraverso Sky Go, su PC e notebook e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.

Il sorteggio per gli ottavi di finale della Uefa Europa League sarà trasmesso anche sulla piattaforma di sport in streaming DAZN, attraverso i canali Eurosport. L’evento sarà visibile in diretta su Eurosport 1, a partire dalle ore 13.

