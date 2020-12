Sorteggi Mondiali 2022 diretta LIVE: il sorteggio dei gironi di qualificazione

Questo pomeriggio, lunedì 7 dicembre 2020, alle ore 18 da Zurigo si svolgono i sorteggi delle qualificazioni europee ai Mondiali di Qatar 2022. L’Italia è testa di serie e verrà estratta in un girone da 5 squadre. In tutto sono 55 le Nazionali del continente europeo che si sfideranno durante le qualificazioni con l’obiettivo di ottenere uno dei 13 posti disponibili per la fase finale dei Mondiali del 2022. Ma quali sono i gironi e le avversarie dell’Italia? TPI seguirà in diretta dalle 18 i sorteggi:

Tutto quello che c’è da sapere sui sorteggi

Gironi: i sorteggi in diretta

Sorteggi Mondiali 2022: le fasce

Le 55 Nazionali europee verranno assegnate ad un girone in ordine alfabetico, dal gruppo A al gruppo J a partire dalle teste di serie. Dal momento che l’urna 6 contiene solo 5 squadre, queste verranno sorteggiate nella sesta posizione dai gironi F al J. Già certa di un posto tra le teste di serie, l’Italia disputerà le Final Four della Nations League 2020-2021 insieme a Belgio, Francia e Spagna a ottobre 2021. Per questo motivo gli Azzurri disputeranno solo 8 gare di qualificazioni mondiali e non 10, trovando spazio in un girone da 5 squadre (indicati dal gruppo A all’E, con la quinta squadra assegnata dal sorteggio).

All’interno delle prime cinque fasce sono state inserite dieci squadre, mentre la sesta sarà composta da cinque. Le quattro compagini che si sono qualificate alle fasi finali della UEFA Nations League (Italia, Belgio, Francia e Spagna) verranno sorteggiate in gruppi da cinque squadre e non potranno affrontarsi tra di loro. Ecco le sei fasce dei sorteggi europei ai Mondiali 2022:

Italia, Belgio, Francia, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Croazia, Danimarca, Germania, Olanda. Fascia 2: Svizzera, Galles, Polonia, Svezia, Austria, Ucraina, Serbia, Turchia, Slovacchia, Romania.

Svizzera, Galles, Polonia, Svezia, Austria, Ucraina, Serbia, Turchia, Slovacchia, Romania. Fascia 3: Russia, Ungheria, Irlanda, Rep. Ceca, Norvegia, Irlanda del Nord, Islanda, Scozia, Grecia, Finlandia.

Russia, Ungheria, Irlanda, Rep. Ceca, Norvegia, Irlanda del Nord, Islanda, Scozia, Grecia, Finlandia. Fascia 4: Bosnia, Slovenia, Montenegro, Macedonia del Nord, Albania, Bulgaria, Israele, Bielorussia, Georgia e Lussemburgo.

Bosnia, Slovenia, Montenegro, Macedonia del Nord, Albania, Bulgaria, Israele, Bielorussia, Georgia e Lussemburgo. Fascia 5: Armenia, Cipro, Fær Øer, Azerbaigian, Estonia, Kazakhstan, Kosovo, Lituania, Lettonia, Andorra.

Armenia, Cipro, Fær Øer, Azerbaigian, Estonia, Kazakhstan, Kosovo, Lituania, Lettonia, Andorra. Fascia 6: Malta, Moldova, Liechtenstein, Gibilterra, San Marino.

Alcune Nazionali non possono essere sorteggiate nello stesso girone, incroci vietati dalla Fifa. È il caso di: Armenia-Azerbaigian, Gibilterra-Spagna, Kosovo-Bosnia, Kosovo-Russia e Ucraina-Russia. Sono previste restrizioni anche per i luoghi invernali che coinvolgono 10 Nazionali per un massimo di due nello stesso girone: si fa riferimento a Bielorussia, Estonia, Isole Far Oer, Finlandia, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Russia e Ucraina. Un tetto di due squadre è fissato anche per le trasferte dalla distanza eccessiva.

Accedono direttamente ai Mondiali di Qatar 2022 le prime 10 classificate di ogni girone. Le ultime tre qualificate (i posti disponibili per l’Europa sono 13) arriveranno dai playoff che coinvolgeranno le seconde classificate di ogni gruppo e le due migliori vincitrici dei gironi della Nations League rimaste fuori dalle qualificazioni.

Dove vedere il sorteggio in tv e streaming

