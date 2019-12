Sorteggi Europa League streaming e tv: dove vederli in diretta live | Sedicesimi 2019 2020

SORTEGGI EUROPA LEAGUE STREAMING TV – Oggi, 16 dicembre 2019, a Nyon si svolgono i sorteggi dei sedicesimi di Europa League 2019 2020. Per le due italiane qualificate, la Roma e l’Inter, è il momento di conoscere cosa riserverà l’urna nel primo appuntamento della fase a eliminazione diretta. Ma dove vedere i sorteggi di Europa League in diretta tv e in streaming?

Per la Roma di Fonseca i pericoli maggiori, dopo il secondo posto nel girone, sono rappresentati da Ajax, Siviglia, Manchester United, Arsenal e Porto. I nerazzurri, retrocessi dalla Champions, occhio a Shakhtar Donetsk, Bayer Leverkusen, Getafe, Wolfsburg e Wolverhampton.

Dove vedere il sorteggio della Uefa Europa League 2019 2020 in streaming o tv? Ecco tutte le informazioni.

Sorteggi Europa League: dove vederli in tv | Sedicesimi 2019 2020

A trasmettere in diretta i sorteggi dei sedicesimi di Europa League di oggi è Sky, che detiene i diritti della competizione per l’Italia. La diretta, a partire dalle 13, su Sky Sport 24 e Sky Sport Football è condotta da Mario Giunta, in studio insieme a Beppe Bergomi e Riccardo Trevisani. Alessandro Alciato è l’inviato a Nyon per le interviste dei protagonisti.

Dove vedere i sorteggi Europa League in live streaming

In live streaming l’evento sarà visibile sulla piattaforma, riservata agli abbonati Sky, SkyGo. Inoltre si potrà seguire il sorteggio tramite il sito della Uefa e NOW TV. In chiaro per tutti anche su skysport.it. TPI seguirà i sorteggi in diretta con la nostra diretta testuale.

Sorteggi Europa League streaming: le squadre qualificate

Sono 32 le squadre qualificate ai sedicesimi di Europa League. Si tratta delle 24 promosse dalla fase ai gironi e delle otto squadre retrocesse dalla Champions. Due le italiane ancora in corsa, la Roma e l’Inter. I 32 club sono suddivisi in due fasce: i nerazzurri sono teste di serie, mentre i giallorossi sono in seconda fascia.

Teste di serie: Ajax (Olanda), Arsenal (Inghilterra), Basilea (Svizzera), Benfica (Portogallo), Braga (Portogallo), Celtic (Scozia), Espanyol (Spagna), Gent (Belgio), Inter (Italia), Istanbul Basaksehir (Turchia), LASK (Austria), Malmo (Svezia), Manchester United (Inghilterra), Porto (Porto), Salisburgo (Austria), Siviglia (Spagna)

Non teste di serie: APOEL (Cipro), AZ (Olanda), Bayer Leverkusen (Germania), Cluj (Romania), Brugge (Belgio), Copenhagen (Danimarca), Eintracht (Germania), Getafe (Spagna), Ludogorets (Bulgaria), Olympiacos (Grecia), Rangers (Scozia), Roma (Italia), Shakhtar (Ucraina), Sporting (Portogallo), Wolfsburg (Germania), Wolves (Inghilterra)

Quando si giocheranno i sedicesimi di Europa League? Le partite di andata si svolgeranno giovedì 20 febbraio, le gare di ritorno si giocheranno giovedì 27 febbraio. Così come successo nella fase a gironi, le partite saranno divise in due fasce orarie: alle 18:55 e alle 21:00. Il sorteggio degli ottavi di Europa League si svolgerà venerdì 28 febbraio.

Sorteggi Europa League streaming: le possibili avversarie delle italiane Alle 13 scopriremo cosa riserverà l’urna di Nyon per le due squadre ancora in corsa. Ecco le possibili avversarie dell’Inter: Bayer Leverkusen, Shakhtar Donetsk, Olympiakos, Brugge, Apoel Nicosia, Copenaghen, Getafe, Sporting Lisbona, Cluj, Eintracht Francoforte, Glasgow Rangers, Ludogorets, Wolfsburg, Wolverhampton, Az Alkmaar. Per la Roma invece Siviglia, Malmo, Basilea, LASK Linz, Celtic, Arsenal, Porto, Espanyol, Gent, Braga, Manchester United, Ajax, Salisburgo, Benfica. DOVE VEDERE I SORTEGGI DI CHAMPIONS LEAGUE