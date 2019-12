Sorteggi Europa League diretta LIVE | Sedicesimi 2019 2020 | Cronaca in tempo reale (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

SORTEGGI EUROPA LEAGUE DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale di TPI dei sorteggi dei sedicesimi della Uefa Europa League 2019 2020, in programma oggi, lunedì 16 dicembre 2019, alle ore 13 a Nyon.

GLI ACCOPPIAMENTI DEI SEDICESIMI IN DIRETTA LIVE

Wolverhampton-Espanyol

Sporting Lisbona-Istanbul Basaksehir

Getafe-Ajax

Bayer Leverkusen-Porto

Copenaghen-Celtic

Apoel-Basilea

Cluj-Siviglia

Olympiacos-Arsenal

Az Alkmaar-Lask

Brugge-Manchester United

Ludogorets-Inter

Eintracht Francoforte-Salisburgo

Shakhtar Donetsk-Benfica

Wolfsburg-Malmoe

Roma-Gent

Rangers-Braga

Sorteggi Europa League diretta live: la cronaca

Tocca alla Roma: i giallorossi di Fonseca giocheranno contro i belgi del Gent

L’Inter è la prima italiana estratta: la squadra di Conte giocherà contro i bulgari del Ludogorets

Inizia il sorteggio

Vengono spiegate le regole del sorteggio. In sala tutti i dirigenti dei club coinvolti

Ci siamo: sta per iniziare il sorteggio dei sedicesimi di Europa League

Manca poco all’inizio dei sorteggi di Europa League. 32 i club qualificati, tra cui due squadre italiane: Roma e Inter. TPI seguirà in diretta con aggiornamenti continui l’esito del sorteggio

Dove vedere in diretta tv e in streaming i sorteggi in programma oggi a Nyon, in Svizzera? Qui tutti i dettagli

Sorteggi Europa League diretta live: le fasce

Le 32 squadre qualificate sono suddivise in due fasce, tra teste di serie e non. Sono teste di serie le 12 vincitrici dei gironi e le quattro migliori terze della fase gironi della Champions League. Sono “non teste di serie” le 12 seconde dei gironi di Europa League più le altre quattro terze della Champions.

Teste di serie: Ajax (Ola), Salisburgo (Aus), Inter (Ita), Benfica (Por), Siviglia (Spa), Malmo (Sve), Basilea (Svi), LASK (Aus), Celtic (Sco), Arsenal (Ing), Porto (Por), Espanyol (Spa), Gent (Bel), Istanbul Basaksehir (Tur), Braga (Por), Manchester United (Ing).

Non teste di serie: Shakhtar Donetsk (Ucr), Bayer Leverkusen (Ger), Olympiacos (Gre), Club Brugge (Bel), APOEL (Cip), FC Copenaghen (Dan), Getafe (Spa), Sporting Lisbona (Por), Cluj (Rom), Eintracht Francoforte (Ger), Rangers (Sco), Ludogorets (Bul), Wolfsburg (Ger), Roma (Ita), Wolverhampton (Ing), AZ Alkmaar (Ola).

Sorteggi Europa League diretta live: i criteri

Sono 32 in totale i club che parteciperanno al sorteggio dei sedicesimi di Europa League. Le squadre saranno divise in due fasce, che si sfideranno tra di loro. Da una parte le teste di serie, ovvero le prime classificate nella fase a gironi di Europa League e le quattro migliori terze tra le “retrocesse” dalla Champions League (tra cui l’Inter). Dall’altra ci sono le squadre che non sono teste di serie, cioè le seconde classificate nella fase a gironi di Europa League (come la Roma) e le rimanenti quattro squadre provenienti dalla Champions League.

Tra i criteri di questi sorteggi, non sarà possibile giocare contro squadre già affrontare nel girone, e allo stesso modo non sarà possibile giocare contro squadre della stessa federazione (impossibile quindi uno scontro Inter-Roma ai sedicesimi). Le squadre teste di serie giocheranno la partita di ritorno in casa.

Come nella fase a gironi, le gare saranno suddivise in due fasce orarie, alle 18:55 e alle 21:00 (il sorteggio degli ottavi si terrà il 28 febbraio). Vista la concomitanza degli incontri di Porto e Braga (entrambe teste di serie), una delle due partite di ritorno sarà giocata il mercoledì. Il Porto ha la priorità grazie al miglior piazzamento in campionato. Per questo il Braga disputerà la partita di ritorno in casa mercoledì 26 febbraio alle 18, indipendentemente dalla squadra avversaria.

Sorteggi Europa League: le possibili avversarie delle italiane

Sono Roma e Inter le due rappresentanti italiane nella competizione. La Roma si è qualificata dopo il secondo posto nel proprio girone, mentre l’Inter è retrocessa dalla Champions, arrivando terza.

Le possibili avversarie dell’Inter sono Bayer Leverkusen, Shakhtar Donetsk, Olympiakos, Brugge, Apoel Nicosia, Copenaghen, Getafe, Sporting Lisbona, Cluj, Eintracht Francoforte, Glasgow Rangers, Ludogorets, Wolfsburg, Wolverhampton, Az Alkmaar.

Le possibili avversarie della Roma sono Siviglia, Malmo, Basilea, LASK Linz, Celtic, Arsenal, Porto, Espanyol, Gent, Braga, Manchester United, Ajax, Salisburgo, Benfica. Sorteggi Europa League diretta live: il calendario Di seguito tutte le date riguardanti l’Europa League. Sedicesimi di finale 20 febbraio: sedicesimi di finale, andata

27 febbraio: sedicesimi di finale, ritorno Ottavi di finale Potrebbero interessarti Mondiale per Club streaming e tv: dove vedere le partite in diretta Ottavi Champions League 2019 2020: tutti gli accoppiamenti | Partite Sorteggi Europa League streaming e tv: dove vederli in diretta in tv | Sedicesimi 2019 2020 28 febbraio: sorteggio ottavi di finale, Nyon 12 marzo: ottavi di finale, andata

19 marzo: ottavi di finale, ritorno Quarti di finale 20 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali, Nyon 9 aprile: quarti di finale, andata

16 aprile: quarti di finale, ritorno Semifinali 30 aprile: semifinali, andata

7 maggio: semifinali, ritorno Finale 27 maggio: finale – Danzica (Polonia), Gdansk Stadium Sorteggi Europa League diretta live: dove vedere in diretta tv e streaming Dove vedere il sorteggio dei gironi dell’Europa League in tv o live streaming? L’evento sarà trasmesso alle ore 13 di oggi in diretta tv sui canali satellitari Sky Sport (canali Sky Sport 24 e Sky Sport Football). Alla conduzione Mario Giunta, in studio insieme a Beppe Bergomi e Riccardo Trevisani. Alessandro Alciato inviato a Nyon. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite le piattaforme SkyGO, NowTv e Uefa.com.