Sorteggi Champions League 2020 2021 streaming e diretta tv: dove vedere live il sorteggio dei gironi

SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE STREAMING TV – Questo pomeriggio, a partire dalle 17, a Ginevra si svolgono i sorteggi della fase a gironi della Champions League 2020 2021. In tutto 32 squadre, tra cui quattro italiane: Juventus, Inter, Lazio e Atalanta. Ma dove è possibile seguire in diretta e in tv i sorteggi? E in streaming? TPI li seguirà live con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 17.

Sorteggi Champions League: la guida

In tv

Collegamento dalle 16.45 su Sky Sport 24 e Sky Sport Football per seguire in diretta i sorteggi della Champions League 2020 2021. In studio Mario Giunta, affiancato da Paolo Condò e Alessandro Costacurta per commentare la composizione dei gironi. Anche Mediaset, che detiene i diritti della competizione, seguirà la composizione dei prossimi gironi. Appuntamento qualche minuto prima delle 17 su Canale 20, al tasto 20 del digitale terrestre.

Le fasce per i gironi

Sorteggi Champions League 2020 2021 in live streaming

Non siete in casa e non potete seguire in diretta il sorteggio? Niente paura. Gli abbonati Sky possono collegarsi con Sky Sport 24 e Sky Sport Football utilizzando SkyGo, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate. I sorteggi sono trasmessi in streaming sui medesimi canali anche su NOW TV. Non solo. È possibile seguire l’evento live da Ginevra dalle 17 per tutti su skysport.it e su sportmediaset.it.

Il calendario

La nuova Champions League partirà con la fase a gironi il 20-21 ottobre 2020. Sette giorni dopo andrà in scena la seconda giornata, la settimana seguente si giocherà la terza. Dopo una pausa di tre settimane, il 24 e 25 novembre si tornerà in campo per il quarto turno, mentre l’1 e 2 dicembre sarà in programma la quinta giornata. L’ultimo appuntamento sarà previsto per l’8 e 9 dicembre. La fase a eliminazione diretta, invece, si disputerà nel 2021: gli ottavi tra il 16 febbraio e il 17 marzo, i quarti tra il 6 e il 14 aprile, le semifinali tra il 27 aprile e il 5 maggio. La finale è prevista per il 29 maggio allo stadio Atatürk di Istanbul.

FASE A GIRONI

1^ giornata: 20/10/2020–21/10/2020

2^ giornata: 27/10/2020–28/10/2020

3^ giornata: 03/11/2020–04/11/2020

4^ giornata: 24/11/2020–25/11/2020

5^ giornata: 01/12/2020–02/12/2020

6^ giornata: 08/12/2020–09/12/2020

FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Ottavi di finale: 16/02/2021–17/03/2021

Quarti di finale: 06/04/2021–14/04/2021

Semifinali: 27/04/2021–05/05/2021

Finale: 29/05/2021

